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21.10.2020 18:01
Рубрика: Легковые авто

Новый Renault Duster для России вновь поймали во время тестов

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb

В Сети появились свежие снимки нового Renault Duster для России. Фото автомобиля в камуфляже во время дорожных тестов в Тольятти опубликовал паблик Avtovaz News.

Фото: Пресс-служба Dacia.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Научно-технический Центр "АвтоВАЗа" доставили четыре Duster в разных комплектациях и цветах - два белых, оранжевый и серо-зеленый.

Тестовые образцы распределены по техническим подразделениям, и проходят трековые и дорожные испытания "по специфике этих отделов". По предварительным данным, все четыре кроссовера укомплектованы дизельными моторами.

В представительстве Renault продуктовые планы компании традиционно не комментируют. Впрочем, в июле компании пришлось опровергать информацию о закрытии проекта. Но ни примерных дат, ни какой-либо другой конкретики, когда стоит ждать новое поколение популярной модели, озвучено не было.

На данный момент в нашей стране по-прежнему продают Renault Duster первой генерации, который предлагают с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 л, развивающими 144 и 143 л. с. соответственно. Кроме того, в линейку входит 1,5-литровый дизель мощностью 109 лошадиных сил. Трансмиссии - пятиступенчатая "механика" или четырехдиапазонный "автомат". Купить Duster можно от 840 000 рублей. Автомобиль постоянно входит в топ-10 самых популярных SUV России.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
#Renault