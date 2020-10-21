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21.10.2020 12:30
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Land Cruiser 300: "шпионы" раскрыли почти все подробности

Текст: Константин Руссов
Фото: www.bestcarweb.jp Фото: www.bestcarweb.jp
Фото: www.bestcarweb.jp

В интернете неоднократно появлялись подробности о преемнике Land Cruiser 200 - внедорожнике трёхсотой серии. Однако компания Toyota постоянно называла всё это слухами.

Появилась новая порция информации о том, какие моторы получит LC 300 и когда состоится премьера модели.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Как сообщает BestCarWeb, Toyota Land Cruiser 300 представят в сентябре 2021 года. Колёсная база автомобиля увеличится на 50 мм и составит 2900 мм. При этом габаритная длина вырастет всего на 20 мм - до 4970 мм, ширина и высота останутся практически такими же.

Внедорожник предложат в двух- и трёхрядной конфигурации салона, рассчитанных на 5 и 8 человек соответственно.

Неоднократно сообщалось, что преемник Land Cruiser лишится бензинового V8. По данным японского журнала, его заменит гибридная силовая установка с ДВС объёмом 3.5 литра и мощностью около 300 л.с. и 180-сильным электромотором. Также в линейке может появиться 415-сильный мотор 3.5 V6, которым в настоящее время комплектуется гибридный Lexus LS.

Что касается дизеля, то это пока самая тёмная лошадка: о нём неизвестно ничего, кроме того, что объём составит 3.3 литра.

Ранее также сообщалось, что у Land Cruiser 300 появится "заряженная" GR-версия.

Фото: Роспатент
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Из обновлений в салоне следует ожидать мультимедийную систему диагональю не менее 12.3 дюйма в топовых версиях исполнения.

Прогнозируется, что ценник на Land Cruiser 300 будет на 500 000 йен дороже, то есть прайс на модель будет начинаться примерно от 5.3 млн йен (примерно 3.9 миллиона рублей).

В настоящее время Toyota Land Cruiser представлен в России с бензиновым и дизельным двигателями мощностью 309 и 249 л.с. соответственно. Купить внедорожник можно начиная от 5 069 000 рублей.

#Toyota