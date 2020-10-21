Как живет наша героиня, своей уникальной судьбой соединившая две страны

За год Юля вышла замуж, съездила с мужем к родственникам в Беларусь. Фото: Александр Королев

26 октября Юлия и Илья Крюковы будут отмечать первую годовщину свадьбы. Поездка в Венецию по нынешним ковидным временам не планируется - посидят дома с тортиком.

Руку и сердце Юлии Илья завоевал довольно необычным способом: за 15 минут нашел родителей своей невесты в соседней Беларуси - выполнив тем самым задачу, над которой 20 лет безуспешно бились правоохранители.

- Получилось это практически в шутку, на спор. Она сказала: "Ты всем помогаешь, а я родителей найти не могу". Я взял телефон, забил в "Гугл": поиск, девочка, Юлия. Второй в выдаче была ориентировка МВД Беларуси - с 1999 года разыскивается Моисеенко Юлия Викторовна. Совпали имя, отчество, возраст и шрам на лбу, - рассказал Илья. Окончательную точку поставила экспертиза ДНК.

Рязанская девушка, удивительной судьбой соединившая два государства, живет обычной жизнью: кормит мужа, растит дочь, мечтает..

Недлинной биографии Юлии хватит на кинороман. 21 год назад, а именно 1 октября 1999 года, четырехлетняя девочка вместе с папой Витей отправилась в Барановичи - папа там продавал картошку. Продал, на радостях выпил. Когда на конечной станции его разбудил машинист электрички, Юли рядом не было. Милиция проверила все колодцы в округе, Моисеенко клеили объявления и пошли к гадалке - та сказала, что Юля ходит со смуглыми людьми. И действительно подобрали девочку цыгане - с ними она какое-то время путешествовала. Помнит, что ездила в электричках с мужчиной и женщиной, они просили милостыню и прятались от милиции по подвалам. Через три недели Юля оказалась на вокзальном перроне в Рязани.

Ранним утром 21 октября 1999 года вокзальный милиционер привел в рязанский приемник-распределитель девочку с обмороженными ногами и вшами в волосах. Из вещей у нее была только книжка со штампом мичуринской библиотеки. Отогревшись, Юля вспомнила, что маму зовут Люда, а папу Витя. Так и записали - Викторовна. А фамилию дали самую простую - Иванова. Из распределителя девочке была прямая дорога в детдом, но в учреждение зашла Ирина Алпатова. У нее было двое сыновей (причем врачи сказали, что младший не выживет), а очень хотелось дочку. "Беру любую девочку", - сказала женщина. Ей привели Юлю.

Об уникальной судьбе Юлии крюковой "СОЮЗ" написал 12 сентября 2019 года.

- Бог все устроил. Попади я в детдом, жизнь, наверное, сложилась бы по-другому. А так опекуны стали мне настоящими родителями: занимались со мной, возили на море, терпели, когда я была подростком. Я очень им благодарна, - говорит девушка. После школы Алпатовы хотели удочерить ее официально, но она вышла замуж. Муж потом куда-то делся, осталась дочь Кристина. А Юлия пошла учиться на фармацевта - как мама Ира. Когда в Беларуси обнаружилась еще одна мама, Люда, Юлия пришла к Алпатовой и спросила:

- Ты не будешь ревновать, если я с ними свяжусь?

- Я желаю тебе только хорошего, - ответила Ирина. - Если не встретишься с ними, будешь жалеть всю жизнь.

В Беларуси Юлия увидела пожилую женщину с таким же, как у нее, разрезом глаз.

- Юля! Доченька! - дальше Людмила Моисеенко говорить не смогла, разрыдалась.

...Тогда, двадцать лет назад, Виктор поседел от горя и стыда, семья Моисеенко переехала в другое село - подальше от железной дороги, не могли видеть поезда. Белорусское МВД объявило Юлю в международный розыск.

- А ведь мы даже не думали, что девушку надо искать в России, - призналась пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. - А молодой человек догадался, что она может быть из другой страны, и смог найти нужные сведения.

Илья считает, что поиск осложнила и особенность работы российских органов опеки. Они больше заняты устройством беспризорного в интернат или приемную семью, чем поиском его родных. Так или иначе, разыскное дело Юлии Моисеенко теперь закрыто, искать ее похитителей никто не будет. Ежегодно в Республике Беларусь теряется почти тысяча детей, часть из них находят в России. Государства СНГ обмениваются информацией о пропавших людях, общая база данных находится в МВД России.

Так у Юли появилась вторая мама, а у Кристины - три комплекта бабушек и дедушек: два со стороны мамы и родители Ильи. Его, кстати, девочка назначила папой после первого же похода в кино. Так и сказала: "Будешь моим папой". Он не возражал. Доходов от правозащитного ИП для молодой семьи явно не хватало, так что Илья пошел работать водителем. Зарплата 20 тысяч рублей составляет основу семейного бюджета. Юлия доучивается на фармацевта, шестилетняя Кристина ходит в детский сад и готовится к школе.

Весеннюю самоизоляцию Крюковы пережили без особых проблем. Правда, коварный вирус и закрытые границы помешали частому общению с белорусской родней, хотя в Беларуси Юля с мужем за этот год побывали. Живут они в доме, предоставленном мужниной родней. Несмотря на двойной комплект родителей, Юлия по российским законам считается сиротой, и государство обеспечило ее жильем. Рязанская девушка, удивительной судьбой соединившая два государства, живет обычной жизнью: кормит мужа, растит дочь. Пусть все у них будет хорошо.