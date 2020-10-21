"Спартак" сыграет ближайшие домашние матчи без зрителей

Столичный "Спартак" проведет ближайшие несколько встреч на своем стадионе при пустых трибунах согласно распоряжению Роспотребнадзора. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на пресс-службу российской Премьер-лиги (РПЛ).

В заявлении сообщается, что в качестве причин такого решения в документе указаны "эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча десятого тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом", а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе".

Прописан комплекс мер, которые "красно-белым" надлежит принять на ближайшей встрече с "Ростовом" 31 октября. Руководство РПЛ надеется, что принятие данных мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие матчи на арене в Тушино пройдут со зрителями.