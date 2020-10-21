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21.10.2020 14:44
Рубрика: Происшествия

Под Вологдой в реке Сухоне нашли части потерпевшего крушение вертолета

Текст: Мария Голубкова

В Вологодской области продолжаются поиски вертолета, потерпевшего крушение. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, к настоящему времени "специалисты обследуют место крушения, удалось найти фрагменты, предположительно, воздушного судна".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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По информации спасателей, работа осложнена неблагоприятными погодными условиями. Вместе с МЧС на месте происшествия работают следователи.

Напомним, 20 октября, легкомоторный вертолет Robinson R44, следовавший по маршруту Вологда - Великий Устюг, по неизвестным причинам зацепился лопастями за линию электропередачи и упал в реку Сухоне.

Выяснилось, что одним из погибших был руководитель широко известной устюжской вотчины Деда Мороза Олег Васильев.

Возбуждено уголовное дело по статье о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область РГ-Видео

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