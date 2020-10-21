Под Вологдой в реке Сухоне нашли части потерпевшего крушение вертолета

В Вологодской области продолжаются поиски вертолета, потерпевшего крушение. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, к настоящему времени "специалисты обследуют место крушения, удалось найти фрагменты, предположительно, воздушного судна".

По информации спасателей, работа осложнена неблагоприятными погодными условиями. Вместе с МЧС на месте происшествия работают следователи.

Напомним, 20 октября, легкомоторный вертолет Robinson R44, следовавший по маршруту Вологда - Великий Устюг, по неизвестным причинам зацепился лопастями за линию электропередачи и упал в реку Сухоне.

Выяснилось, что одним из погибших был руководитель широко известной устюжской вотчины Деда Мороза Олег Васильев.

Возбуждено уголовное дело по статье о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".