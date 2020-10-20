Возбуждено дело по факту крушения вертолета под Вологдой

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета в Вологодской области.

В результате ЧП погиб глава вотчины Деда Мороза Олег Васильев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в случившемся следователи нашли признаки нарушения правил безопасности, которое привело к гибели двух и более человек.

Вертолет находится на дне реки Сухоны. Обнаружены тела двух человек - Олега Васильева и женщины, личность которой устанавливается. Однако, по предварительным данным, на борту вертолета находились еще двое человек: один пассажир и пилот.

Поиски продолжаются.