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21.10.2020 12:11
Рубрика: Общество

В Тюмени прошла защита проектов для Западно-Сибирского НОЦ

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Защита проектов, претендующих на включение в обширную программу Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), состоялась в школе перспективных исследований Тюменского госуниверситета.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К судьбоносному дню разработчики подошли во всеоружии: за минувший год 20 команд опубликовали более 30 научных статей в авторитетных журналах и сумели создать финансовую подушку для реализации идей - это порядка 60 миллионов рублей, поступивших из разных источников, в их партнеры записалось 20 внешних организаций. Дело оставалось за малым: объяснить экспертам, почему то или иное предложение должно попасть в план местного НОЦ и быть воплощено в самом лучшем виде.

Как выразился руководитель развития центра компетенций и научных проектов НОЦ Андрей Латышев, спустя один календарный сезон исследовательские коллективы, причем из разных регионов, сумели объединить знания и стремления и явить в общем-то междисциплинарные продукты, отвечающие приоритетным направлениям, как то: цифровая трансформация нефтегазовой индустрии, биобезопасность и освоение Арктики.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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Вот, например, проект, созданный альянсом ученых из Тюменского и Санкт-Петербургского госуниверситетов, как раз поддерживает последний приоритет - исследования на Крайнем Севере. Специалисты вузов предлагают создать центр, где будут изучать древний народ синерхи, предшествовавший появлению ненцев на Ямале. Эта идея требует немалых денежных вложений, но она вполне жизнеспособна и может привести к масштабным результатам.

Другая команда защищала разработку мобильного приложения для водителей крупных автохолдингов. Это, в принципе, интересно, но не до конца просчитано. Как же в условиях пандемии программа будет распознавать лица сотрудников в масках? Есть над чем потрудиться в дальнейшем.

Представители Тюменского медицинского университета свой проект посвятили сердечно-сосудистым заболеваниям, которые до сих пор остаются самыми распространенными в нашей стране. Ученые предлагают внедрить многоуровневую оценку таких болячек, чтобы в дальнейшем четко реагировать на реальные случаи.

Авторы из Тюменского госуниверситета и Тобольского пединститута озабочены вопросом экологической безопасности Обь-Иртышского речного бассейна, который, как губка, впитывает отходы деятельности промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона. Они продвигают идею системы экологического мониторинга местности, данные для которой будут поступать не только из субъектов УрФО, но и соседнего Казахстана - с космических спутников, беспилотников, автоматизированных наземных и водных станций. Коллектив уверен, что их программу оценят и бизнес-сообщество, и правительство.

Фото: iStock
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Школа научного лидерства Сургутского государственного университета, который входит в большую семью Западно-Сибирского НОЦ, готова трудиться ради проекта по увеличению продолжительности жизни трудоспособного населения Тюменского Севера. Смысл идеи в том, чтобы сделать более мягким именно адаптационный период для попавших в суровые климатические условия людей. Чем спокойней будут первые годы после переезда, тем меньше будет обострений тех же хронических заболеваний.

Экспертной комиссии предложили и другие проекты: по воспитанию экологической культуры у населения, созданию еще одной образовательной платформы… В ближайшее время она должна рекомендовать самые позитивные и реальные по отдаче продукты на получение грантов.

Напомним, что в настоящее время в рамках нацпроекта "Наука" действует пять научно-образовательных центров - в Тюменской, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской областях и Пермском крае. Они запущены с целью на условиях добровольного партнерства объединить в одну команду молодых и опытных исследователей из вузов и специалистов из реального сектора экономики. Вместе им предписано готовить кадры, разрабатывать технологии, выпускать товары для отечественного и зарубежного рынков. Западно-Сибирский НОЦ начал действовать примерно год назад с подачи губернаторов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Его главная задача - обеспечить присутствие России в когорте ведущих стран мира по разработкам в области биобезопасности, цифровой трансформации нефтегазовой индустрии, освоению Арктики.

Не так давно побывавшая в Тюмени с рабочим визитом заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала старт нового конкурса по отбору еще пяти научно-образовательных центров. Из федерального бюджета на их раскрутку выделят 8,6 миллиарда рублей. Ожидается и третий конкурс. Таким образом, в нашей стране будут функционировать 15 центров на стыке исследовательской, инновационной, технологической и предпринимательской деятельности.

В регионах Общество Наука Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

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