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21.10.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Renault хочет конкурировать с Mercedes-Benz и BMW

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Компания Renault в рамках восьмилетнего плана намерена выйти в сегмент премиальных автомобилей.

Фото: Пресс-служба Dacia.
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Данный план модернизации начнут воплощать в жизнь уже с 2021 года. Пока французский производитель пытается справиться со спадом спроса, который вызван пандемией коронавируса.

"Следующие два года будут трудными. У нас есть восьмилетний план, который мы объявим в январе. Мы можем всё изменить. Предстоит много работы", - заявил в интервью газете El Pais генеральный директор Renault Лука де Мео.

Ранее де Мео заявлял, что Renault придётся сократить расходы на 2 млрд евро, а также оптимизировать линейку модельного ряда марки, исключив нерентабельные проекты.

Судя по последним заявлениям де Мео, глава Renault планирует значительно повысить имидж бренда за счёт отказа от машин субкомпактной категории. Бюджетные автомобили будут переданы Dacia. Renault же будет развивать автомобили C-сегмента и более крупные модели. Компания вместо объёмов продаж теперь нацелена на прибыльность.

Помимо этого, в будущем Alpine (принадлежит Renault) будет официально участвовать в "Формуле-1" для повышения узнаваемости бренда. Планируется также организовать выпуск спортивных моделей на электрической тяге..

#Renault