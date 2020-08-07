Renault вынуждена отказаться от некоторых моделей

В феврале 2020 года было объявлено, что новым генеральным директором Renault станет Лука де Мео, ранее работавший в Fiat и Volkswagen. Стало известно, как новый управляющий будет оптимизировать линейку моделей французского бренда.

Как сообщает AutoWeek, Лука де Мео сразу после вступления в должность пересмотрел развитие модельного ряда Renault, исключив нерентабельные проекты, призвав делать ставку на автомобили растущих сегментов. Потенциал гендиректор компании видит в компактных автомобилях, а вот зависеть от машин субкомпактной категории не хочет.

Тем не менее, с Renault Clio ему пока придётся смириться, так как модель обеспечивает неплохой объём продаж, а вот Twingo может оказаться без преемника. Такая же участь может ожидать Espace, Scenic и Talisman.

Намерение главы Renault развивать автомобили C-сегмента и более крупные модели позволяет надеяться, что новый Megane будет принципиально другой моделью. Значительного прогресса в плане дизайна и технологий можно также ожидать от кроссовера Kadjar.

Новую дизайнерскую философию Renault продемонстрировала на концепте Morphoz. По его лекалам должны быть скроены два кроссовера, и не исключено, что в их основу ляжет новая платформа Альянса CMF-EV. Здесь можно усмотреть взаимосвязь с реальностью и планами Nissan: компания представила электрический кроссовер Ariya и планирует автомобиль в сегменте больших SUV.