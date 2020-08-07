Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.08.2020 09:03
Рубрика: Легковые авто

Renault вынуждена отказаться от некоторых моделей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

В феврале 2020 года было объявлено, что новым генеральным директором Renault станет Лука де Мео, ранее работавший в Fiat и Volkswagen. Стало известно, как новый управляющий будет оптимизировать линейку моделей французского бренда.

Фото: Борис Захаров
Как Renault Kaptur с турбомотором и вариатором чувствует себя в полях

Как сообщает AutoWeek, Лука де Мео сразу после вступления в должность пересмотрел развитие модельного ряда Renault, исключив нерентабельные проекты, призвав делать ставку на автомобили растущих сегментов. Потенциал гендиректор компании видит в компактных автомобилях, а вот зависеть от машин субкомпактной категории не хочет.

Тем не менее, с Renault Clio ему пока придётся смириться, так как модель обеспечивает неплохой объём продаж, а вот Twingo может оказаться без преемника. Такая же участь может ожидать Espace, Scenic и Talisman.

Намерение главы Renault развивать автомобили C-сегмента и более крупные модели позволяет надеяться, что новый Megane будет принципиально другой моделью. Значительного прогресса в плане дизайна и технологий можно также ожидать от кроссовера Kadjar.

Новую дизайнерскую философию Renault продемонстрировала на концепте Morphoz. По его лекалам должны быть скроены два кроссовера, и не исключено, что в их основу ляжет новая платформа Альянса CMF-EV. Здесь можно усмотреть взаимосвязь с реальностью и планами Nissan: компания представила электрический кроссовер Ariya и планирует автомобиль в сегменте больших SUV.

Неприличный жест обошелся немецкому водителю в 1500 евро
#Renault