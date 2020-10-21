Tesla признала проблему отваливающихся бамперов. Пострадавшим заплатят

Неоднократно в интернете владельцы Tesla Model 3 жаловались на то, что во время или после дождя у их электрокара отваливался бампер. Это стоило тысячных затрат на ремонт и компенсации пострадавшим участникам движения. И вот, наконец, автопроизводитель признал проблему.

Интересно, что Tesla не очень-то афиширует свои действия: будь то снижение цен, выход нового софта или поставки электрокаров из Китая.

Ресурс Electrek сообщает, что компания распространила сервисный бюллетень, согласно которому отзыву подлежат Model 3, выпущенные до 21 мая 2019 года. У этих автомобилей может отвалиться бампер после проезда по лужам, а также может быть повреждено крепление задних ремней безопасности.

Предполагается, проблема заключается в том, что в бампере недостаточно технологических отверстий, и под воздействием критической массы воды, он отваливается. В компании сообщили, что изучают причины всех произошедших случаев.

Таким образом, владельцы автомобилей Tesla Model 3 с датой выпуска до 21 мая 2019 года имеют право на компенсацию со стороны компании.

Что случилось с автомобилями, которые начали производить после 21 мая прошлого года? Согласно источнику Reddit, компания перешла на новую конфигурацию заднего бампера и его силовой структуры: появился вырез под установку сцепного устройства, который явился, по всей видимости, дренажным отверстием, обеспечившим отсутствие сбора воды.