В Минобрнауки не будут полностью переводить студентов на дистанционное обучение

В Минобрнауки не обсуждают идею полного перевода студентов на дистанционное обучение на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил в среду заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

"Идея полного перевода нигде и никогда не обсуждалась, - цитирует замминистра ТАСС. - У нас есть, конечно, специфические заведения, которые вообще строят свое обучение в дистанционном формате. Но представить себе, чтобы система высшего образования перешла в дистанционку, - невозможно".

Напомним, накануне стало известно, что из-за несоблюдения санитарных норм в Москве на дезинфекцию были закрыты несколько корпусов МГТУ им. Баумана. До устранения нарушений студентов Бауманки перевели на удаленку.