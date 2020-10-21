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21.10.2020 17:20
Рубрика: Общество

В Минобрнауки не будут полностью переводить студентов на дистанционное обучение

Текст: Мария Агранович

В Минобрнауки не обсуждают идею полного перевода студентов на дистанционное обучение на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил в среду заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

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"Идея полного перевода нигде и никогда не обсуждалась, - цитирует замминистра ТАСС. - У нас есть, конечно, специфические заведения, которые вообще строят свое обучение в дистанционном формате. Но представить себе, чтобы система высшего образования перешла в дистанционку, - невозможно".

Напомним, накануне стало известно, что из-за несоблюдения санитарных норм в Москве на дезинфекцию были закрыты несколько корпусов МГТУ им. Баумана. До устранения нарушений студентов Бауманки перевели на удаленку.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Пандемия коронавируса COVID-19

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