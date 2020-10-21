В России появится открытая цифровая платформа по всем нарушителям ПДД

В начале 2021 года будет создана открытая цифровая платформа с базой данных по злостным нарушителям ПДД. В нее внесут сведения как по россиянам, так и по иностранным гражданам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ. Известно, что работа ведется совместно с Минкомсвязи России. Других подробностей проекта пока не приводится.

Ранее в ГИБДД сообщали о планах создать единый цифровой сервис, который позволит организациям проверять своих водителей на предмет нарушений ПДД и случаев лишения прав.

Напомним, МВД РФ неоднократно выступало за необходимость увеличения штрафов за повторные правонарушения на дорогах. По мнению главы ведомства генерала полиции Владимира Колокольцева, ужесточения нужны в части тех нарушений ПДД, которые напрямую касаются общественной безопасности.

"Штраф в размере 100 рублей - это какой-то анахронизм, от которого необходимо избавляться. Это скорее не штраф, а мера предупреждения", - подчеркнул он.