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21.10.2020 10:05
Рубрика: ПДД

В России появится открытая цифровая платформа по всем нарушителям ПДД

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В начале 2021 года будет создана открытая цифровая платформа с базой данных по злостным нарушителям ПДД. В нее внесут сведения как по россиянам, так и по иностранным гражданам.

Фото: РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ. Известно, что работа ведется совместно с Минкомсвязи России. Других подробностей проекта пока не приводится.

Ранее в ГИБДД сообщали о планах создать единый цифровой сервис, который позволит организациям проверять своих водителей на предмет нарушений ПДД и случаев лишения прав.

Напомним, МВД РФ неоднократно выступало за необходимость увеличения штрафов за повторные правонарушения на дорогах. По мнению главы ведомства генерала полиции Владимира Колокольцева, ужесточения нужны в части тех нарушений ПДД, которые напрямую касаются общественной безопасности.

"Штраф в размере 100 рублей - это какой-то анахронизм, от которого необходимо избавляться. Это скорее не штраф, а мера предупреждения", - подчеркнул он.

#ПДД