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Авторы "Мира Дикого Запада" экранизируют "Сына" Ю Несбё для HBO

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    22.10.2020, 13:59
Текст:   Юлия Авакова
Ю Несбё. Фото: Daniel ROLAND / AFP Ю Несбё. Фото: Daniel ROLAND / AFP
Ю Несбё. Фото: Daniel ROLAND / AFP

Американский телеканал HBO принял эстафету по экранизации внушительного литературного наследия Ю Несбё, одного из самых известных за пределами Норвегии современных писателей этой страны, радующего публику мрачными скандинавскими детективами.

Фото: youtube.com
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На этот раз Дени Вильнев, съевший не один пуд соли при работе над "Дюной" по роману Фрэнка Герберта, сядет в режиссерское кресло и приступит к работе над "Сыном". Обработкой первоисточника займется Ленор Зион. Актер на главную роль также утвержден - им станет Джейк Джилленолл. Об этом сообщает Variety.

Джилленхолл и Вильнев также объединят свои усилия на продюсерском поприще, к ним также присоединятся Джонатан Нолан и Лиза Джой, работавшие над "Миром Дикого Запада".

Роман повествует о Сонни Лофтхусе, некогда подающем надежды борце, который много лет провел за решеткой. Жизнь ему кажется бессмысленной, а будущее - беспросветным. Из безысходности его выводит не менее тягостное событие - оказывается, что его покойный отец-полицейский был не воплощением всех негативных качеств, приписываемых лицам этой профессии, а крепким профессионалом, который ненароком перешел дорогу организатору преступного сообщества по кличке "Близнец". У Сонни появляется цель - отомстить за тех, чья жизнь оказалось разрушенной по воле главаря. И доказать, что списывать сына своего отца со счетов еще рано.

Фото: youtube.com
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Международным дебютом произведений Несбё на экране стал вышедший в 2017 году крайне неудачный британский "Снеговик" Томаса Альфредсона с Майклом Фассбендером, представляющий собой донельзя невразумительное знакомство с инспектором Харри Холе, героем целой серии детективных романов писателя. А в 2011 году норвежец Мортен Тильдум снял очень удачных "Охотников за головами" (Hodejegerne) с Николаем Костер-Вальдау. Также в разработке у Бена Стиллера находится рассказ Несбё "Лондон". Кроме того Ю Несбё стал сценаристом клюквенного сериала "Оккупированные".

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