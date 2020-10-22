Авторы "Мира Дикого Запада" экранизируют "Сына" Ю Несбё для HBO

Американский телеканал HBO принял эстафету по экранизации внушительного литературного наследия Ю Несбё, одного из самых известных за пределами Норвегии современных писателей этой страны, радующего публику мрачными скандинавскими детективами.

На этот раз Дени Вильнев, съевший не один пуд соли при работе над "Дюной" по роману Фрэнка Герберта, сядет в режиссерское кресло и приступит к работе над "Сыном". Обработкой первоисточника займется Ленор Зион. Актер на главную роль также утвержден - им станет Джейк Джилленолл. Об этом сообщает Variety.

Джилленхолл и Вильнев также объединят свои усилия на продюсерском поприще, к ним также присоединятся Джонатан Нолан и Лиза Джой, работавшие над "Миром Дикого Запада".

Роман повествует о Сонни Лофтхусе, некогда подающем надежды борце, который много лет провел за решеткой. Жизнь ему кажется бессмысленной, а будущее - беспросветным. Из безысходности его выводит не менее тягостное событие - оказывается, что его покойный отец-полицейский был не воплощением всех негативных качеств, приписываемых лицам этой профессии, а крепким профессионалом, который ненароком перешел дорогу организатору преступного сообщества по кличке "Близнец". У Сонни появляется цель - отомстить за тех, чья жизнь оказалось разрушенной по воле главаря. И доказать, что списывать сына своего отца со счетов еще рано.

Международным дебютом произведений Несбё на экране стал вышедший в 2017 году крайне неудачный британский "Снеговик" Томаса Альфредсона с Майклом Фассбендером, представляющий собой донельзя невразумительное знакомство с инспектором Харри Холе, героем целой серии детективных романов писателя. А в 2011 году норвежец Мортен Тильдум снял очень удачных "Охотников за головами" (Hodejegerne) с Николаем Костер-Вальдау. Также в разработке у Бена Стиллера находится рассказ Несбё "Лондон". Кроме того Ю Несбё стал сценаристом клюквенного сериала "Оккупированные".