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22.10.2020 00:06
Рубрика: Спорт

"Бавария" разгромила "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Победитель Лиги чемпионов "Бавария" стартовала в новом розыгрыше турнира с крупной победы - дома над мадридским "Атлетико" (4:0).
Фото: EPA-EFE/Alexander Hassenstein Фото: EPA-EFE/Alexander Hassenstein
Фото: EPA-EFE/Alexander Hassenstein

Испанцы неплохо начали сезон, не потерпев в первых четырех турах Примеры ни одного поражения. Здорово дебютировал в новом клубе Луис Суарес, да и оборона "матрасников", в принципе, действовала надежно. Однако в Германии болельщиков "Атлетико" ждало разочарование.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Мюнхенцы забили по два мяча в каждом из таймов: в первом отличились Леон Горецка и Кингсли Коман, во втором - Корентан Толиссо и снова Коман. И это еще "Бавария" вышла на поле без одного своих лидеров - Сержа Гнабри, сдавшего положительный тест на COVID-19.

Напомним, что чуть ранее в группе "А" московский "Локомотив" сыграл на выезде вничью с "Зальцбургом" (2:2). Таким образом, перед вторым туром в этом квартете лидирует "Бавария", которая 27 октября встретится в Черкизово с "Локомотивом".

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: "Реал" - "Шахтер" - 2:3, "Интер" - "Боруссия" Менхенгладбах - 2:2, "Аякс" - "Ливерпуль" - 0:1, "Манчестер Сити" - "Порту" - 3:1, "Олимпиакос" - "Марсель" - 1:0, "Мидтьюлланн" - "Аталанта" - 0:4.

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