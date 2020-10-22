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22.10.2020 14:02
Рубрика: Легковые авто

Duster официально стал пикапом

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Dacia. Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.

В Южной Америке с 2015 года продаётся пикап Renault Oroch, созданный на базе кроссовера Duster. Два года назад румынская компания Romturingia представила пикап на базе Dacia Duster, и наконец свой ход решил сделать сам автопроизводитель.

Фото: Пресс-служба Dacia.
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"Легальный" пикап Dacia Duster создан по рецепту кузовостроительной компании Romturingia: вместо заднего дивана и багажника сделана грузовая площадка. Дверные проёмы заварены, кузов, очевидно, усилен. Ранее сообщалось, что в разработке заводского пикапа принимают участие специалисты Romturingia.

По сравнению с кроссовером пикап Duster на 19 мм короче: его длина составляет 4341 мм. Высота дорожного просвета автомобиля без загрузки увеличена на 14 мм - до 224 мм.

Для новинки предусмотрен безальтернативный силовой агрегат: связка 1.5-литрового турбодизеля BlueDCi мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатой механической коробки передач. Пикап оснащён системой полного привода.

Модель предложена в единственном цвете Glacier White. В стандартную комплектацию пикапа входят 16-дюймовые легкосплавные диски, фронтальные и боковые подушки безопасности, системы ABS, ESP, помощники при спуске с горы и при трогании на подъёме.

Цена на Dacua Duster Pick-Up в Румынии - 22 546 евро (примерно 2,05 млн рублей). Это на 4 тысячи евро больше, чем просят за кроссовер в аналогичной комплектации.

В компании не уточнили, будет ли экспортироваться новинка на рынки других стран.

Фото: Пресс-служба Dacia.
#Renault