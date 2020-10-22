Губернаторы берут под личный контроль строительство ФАПов на селе

Повышение доступности медицинской помощи на селе стало важной частью федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Не случайно строительство ФАП субсидируется из федерального бюджета. Задача ставилась серьезная, не просто восстановить закрытые когда-то медпункты, но организовать сельскую медицину на вполне достойном уровне: функциональные модульные здания, хорошее оснащение, умелые кадры.
"Смысл работы ФАПов не в том, чтобы выписывать справки и направления и сходу спроваживать людей в райцентр. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет", - такую задачу поставил глава государства.
В регионах, где строительство идет активно, новые, только что сданные ФАПы радуют и жителей, и медиков. Вот, например, начавший принимать местных жителей пункт в поселке Северный Новокузнецкого района Кузбасса. Как рассказала фельдшер Юлия Кондрашова, здесь есть все условия для качественной помощи больным - удобно и людям, и медикам: продуманная планировка кабинетов, пандус на входе для маломобильных граждан. И оснащение приличное: на месте можно выполнить многие анализы, есть, например, портативные анализаторы для определения уровня сахара крови и холестерина, гемоглобина крови. Здесь же можно снять электрокардиограмму, провести спирометрию. И даже ставший незаменимым в ковидные времена пульсоксиметр, который оценивает работу легких, тут тоже предусмотрен. Для экстренных случаев установлен дефибриллятор - он поможет запустить сердце при его внезапной остановке. Всего в Кемеровской области до конца года обещают открыть 34 подобных медпункта, более 20 из них уже ведут прием пациентов.
В Краснодарском крае в хуторе Красном новый ФАП - это, по сути, миниполиклиника, потому что прием тут будет вести не только фельдшер, но и терапевт, а помимо комфортных кабинетов для приема больных, есть также процедурный и гинекологический кабинет, а также аптечный пункт.
В Башкортостане только в одном районе - Татышлинском - открывают пять ФАПов. Два - в селах Старокайпаново и Маматаево - уже работают, еще три - на подходе. По словам главного врача районной больницы Нияза Зиятдинова, новые модульные ФАПы пришли на замену старым, аварийным, по сути, зданиям. Поэтому сельчане, конечно, довольны, тем более лечат их опытные фельдшеры.
Но немало регионов, где ситуация куда менее оптимистична. ОНФ, активисты которого по поручению президента контролируют, как идет строительство, подвели промежуточные итоги. Бюро расследований ОНФ проанализировало информацию о закупочных процедурах, и выяснилось, что по крайней мере на 70 будущих ФАПах и амбулаториях, которые должны быть сданы в 14 регионах, контракты не выполняются. В Тверской области - проблемы со строительством 16 ФАП, в Астраханской - 10, в Карачаево-Черкессии - 9, в Коми - 8, в Тыве - 7, в Мордовии - 5, во Владимирской и Калужской областях - по 4, в Оренбуржье - 2. По одному медучреждению недополучают жители Саха (Якутии), Северной Осетии - Алании, Красноярского края, Курганской и Новосибирской областей.
Причины самые разные: где-то расторгнут контракт, где-то не состоялся электронный аукцион, где-то затянули с закупочными процедурами.
"Модульные ФАПы относятся к быстровозводимым сооружениям, всю работу, если захотеть, можно выполнить за два-три месяца, и все же у нас большие сомнения, что все перечисленные регионы сумеют провести всю подготовительную работу и, тем более, завершить строительство до наступления зафиксированной в федеральном проекте даты достижения целевого показателя", - сообщил "РГ" заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький.
Даже в той части строительной программы, где контракты уже частично исполнены, во многих случаях явно отслеживается "долгострой".
"Мы не ограничиваемся проверками документации. Самую трудоемкую работу, с выездом на места строительства выполняют активисты Российского союза сельской молодежи, движения Волонтеры-Медики и "Молодежка ОНФ", - сказал Арсений Беленький. - Благодаря их усилиям мы получаем реальную картину, в том числе, данные о тех пунктах, которые вызывают особую тревогу, если при строительстве допускаются нарушения".
Из 478 ФАПов и амбулаторий, которые должны быть сданы в этом году до октября, по данным ОНФ, в реальности построены меньше трети - только 105, и пока лишь 55 из этой сотни начали работать. Продолжается строительство 251 ФАП, но 32 пункта в семи регионах пока остаются исключительно в планах - их строительство еще не начиналось.
"Если учесть, что согласно контрактам средний период исполнения работ по созданию ФАП составляет 107 дней, а до наступления зафиксированной в федеральном проекте даты достижения целевого показателя остается чуть больше двух месяцев, можно сделать вывод, что высок риск не уложиться в оговоренные федеральной программой сроки по строительству 58 объектов", - констатируют в ОНФ.
При этом, даже если ФАП или амбулатория возведены, это еще не значит, что дело сделано. Помещение нужно оборудовать, а еще - обеспечить кадры и получить лицензию на медицинскую деятельность - за это, как пояснили на запрос ОНФ в Минздраве России, отвечают органы исполнительной власти в регионах. Поэтому помимо собственно строительства, ОНФ проверил и наличие необходимых лицензий у 468 ФАПов, которые были сданы в прошлом году. Мониторинг показал, что 11 ФАПов в пяти регионах (Калмыкия, Пермский край, Владимирская, Сахалинская и Челябинская области) по состоянию на 30 сентября 2020 года работать, по сути, не имели права - у них отсутствовало необходимое разрешение.
С внедрением информационных технологий в помощь фельдшерам и сельским врачам тоже много вопросов. В нацпроекте "Здравоохранение" есть федеральный проект по созданию единого цифрового контура в службе здоровья. По нему еще к концу прошлого года 85 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медорганизаций должны были не только иметь подключение к интернету, но и пользоваться единой медицинской информационной системой (МИС). Это требование касается и ФАПов и амбулаторий - ведь интернет дает возможность их работникам быстро связаться и с районной, а если потребуется, и областной больницей, и получить телемедицинскую консультацию. Но и здесь мониторинг показал существенное отставание. В ОНФ сообщают, что по итогам полугодия 2020 года к интернету подключено чуть более 7,5 тысячи ФАПов - и это только 45,7 процента от планового значения (16 632 пункта). Организация автоматизированных рабочих мест для медиков тоже замедлилась: цены на компьютеры выросли из-за снижения курса рубля, к тому же, в первой половине года было много проблем с поставками из-за рубежа - вмешалась пандемия.
Свои выводы эксперты ОНФ регулярно доводят до губернаторов. И уже в нескольких регионах их главы взяли строительство и оснащение ФАПов под личный контроль. Так произошло в Республике Коми, глава которой Владимир Уйба озаботился судьбой 19 ФАПов, строительство которых до сих пор так и не началось. Намечаются положительные сдвиги в Удмуртии, Республике Марий-Эл и некоторых других регионах.