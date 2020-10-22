Губернаторы берут под личный контроль строительство ФАПов на селе

До конца нынешнего года в регионах должны построить 1242 медучреждения для оказания первичной медпомощи - это фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Однако конец года близится, а пациентов начали принимать только 480 ФАПов, остальные до сих пор не достроены или недооснащены, а то и вовсе остаются на стадии фундамента. Это следует из отчета, подготовленного ОНФ для президента страны по результатам мониторинга ситуации в регионах.

Повышение доступности медицинской помощи на селе стало важной частью федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Не случайно строительство ФАП субсидируется из федерального бюджета. Задача ставилась серьезная, не просто восстановить закрытые когда-то медпункты, но организовать сельскую медицину на вполне достойном уровне: функциональные модульные здания, хорошее оснащение, умелые кадры.

"Смысл работы ФАПов не в том, чтобы выписывать справки и направления и сходу спроваживать людей в райцентр. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет", - такую задачу поставил глава государства.

В регионах, где строительство идет активно, новые, только что сданные ФАПы радуют и жителей, и медиков. Вот, например, начавший принимать местных жителей пункт в поселке Северный Новокузнецкого района Кузбасса. Как рассказала фельдшер Юлия Кондрашова, здесь есть все условия для качественной помощи больным - удобно и людям, и медикам: продуманная планировка кабинетов, пандус на входе для маломобильных граждан. И оснащение приличное: на месте можно выполнить многие анализы, есть, например, портативные анализаторы для определения уровня сахара крови и холестерина, гемоглобина крови. Здесь же можно снять электрокардиограмму, провести спирометрию. И даже ставший незаменимым в ковидные времена пульсоксиметр, который оценивает работу легких, тут тоже предусмотрен. Для экстренных случаев установлен дефибриллятор - он поможет запустить сердце при его внезапной остановке. Всего в Кемеровской области до конца года обещают открыть 34 подобных медпункта, более 20 из них уже ведут прием пациентов.

В Краснодарском крае в хуторе Красном новый ФАП - это, по сути, миниполиклиника, потому что прием тут будет вести не только фельдшер, но и терапевт, а помимо комфортных кабинетов для приема больных, есть также процедурный и гинекологический кабинет, а также аптечный пункт.

В Башкортостане только в одном районе - Татышлинском - открывают пять ФАПов. Два - в селах Старокайпаново и Маматаево - уже работают, еще три - на подходе. По словам главного врача районной больницы Нияза Зиятдинова, новые модульные ФАПы пришли на замену старым, аварийным, по сути, зданиям. Поэтому сельчане, конечно, довольны, тем более лечат их опытные фельдшеры.

ФАП - это мини-поликлиника, прием будет вести не только фельдшер, но и терапевт, тут есть процедурный и гинекологический кабинеты, аптечный пункт

Но немало регионов, где ситуация куда менее оптимистична. ОНФ, активисты которого по поручению президента контролируют, как идет строительство, подвели промежуточные итоги. Бюро расследований ОНФ проанализировало информацию о закупочных процедурах, и выяснилось, что по крайней мере на 70 будущих ФАПах и амбулаториях, которые должны быть сданы в 14 регионах, контракты не выполняются. В Тверской области - проблемы со строительством 16 ФАП, в Астраханской - 10, в Карачаево-Черкессии - 9, в Коми - 8, в Тыве - 7, в Мордовии - 5, во Владимирской и Калужской областях - по 4, в Оренбуржье - 2. По одному медучреждению недополучают жители Саха (Якутии), Северной Осетии - Алании, Красноярского края, Курганской и Новосибирской областей.

Причины самые разные: где-то расторгнут контракт, где-то не состоялся электронный аукцион, где-то затянули с закупочными процедурами.

"Модульные ФАПы относятся к быстровозводимым сооружениям, всю работу, если захотеть, можно выполнить за два-три месяца, и все же у нас большие сомнения, что все перечисленные регионы сумеют провести всю подготовительную работу и, тем более, завершить строительство до наступления зафиксированной в федеральном проекте даты достижения целевого показателя", - сообщил "РГ" заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Даже в той части строительной программы, где контракты уже частично исполнены, во многих случаях явно отслеживается "долгострой".

"Мы не ограничиваемся проверками документации. Самую трудоемкую работу, с выездом на места строительства выполняют активисты Российского союза сельской молодежи, движения Волонтеры-Медики и "Молодежка ОНФ", - сказал Арсений Беленький. - Благодаря их усилиям мы получаем реальную картину, в том числе, данные о тех пунктах, которые вызывают особую тревогу, если при строительстве допускаются нарушения".

Из 478 ФАПов и амбулаторий, которые должны быть сданы в этом году до октября, по данным ОНФ, в реальности построены меньше трети - только 105, и пока лишь 55 из этой сотни начали работать. Продолжается строительство 251 ФАП, но 32 пункта в семи регионах пока остаются исключительно в планах - их строительство еще не начиналось.

"Если учесть, что согласно контрактам средний период исполнения работ по созданию ФАП составляет 107 дней, а до наступления зафиксированной в федеральном проекте даты достижения целевого показателя остается чуть больше двух месяцев, можно сделать вывод, что высок риск не уложиться в оговоренные федеральной программой сроки по строительству 58 объектов", - констатируют в ОНФ.

При этом, даже если ФАП или амбулатория возведены, это еще не значит, что дело сделано. Помещение нужно оборудовать, а еще - обеспечить кадры и получить лицензию на медицинскую деятельность - за это, как пояснили на запрос ОНФ в Минздраве России, отвечают органы исполнительной власти в регионах. Поэтому помимо собственно строительства, ОНФ проверил и наличие необходимых лицензий у 468 ФАПов, которые были сданы в прошлом году. Мониторинг показал, что 11 ФАПов в пяти регионах (Калмыкия, Пермский край, Владимирская, Сахалинская и Челябинская области) по состоянию на 30 сентября 2020 года работать, по сути, не имели права - у них отсутствовало необходимое разрешение.

С внедрением информационных технологий в помощь фельдшерам и сельским врачам тоже много вопросов. В нацпроекте "Здравоохранение" есть федеральный проект по созданию единого цифрового контура в службе здоровья. По нему еще к концу прошлого года 85 процентов структурных подразделений государственных и муниципальных медорганизаций должны были не только иметь подключение к интернету, но и пользоваться единой медицинской информационной системой (МИС). Это требование касается и ФАПов и амбулаторий - ведь интернет дает возможность их работникам быстро связаться и с районной, а если потребуется, и областной больницей, и получить телемедицинскую консультацию. Но и здесь мониторинг показал существенное отставание. В ОНФ сообщают, что по итогам полугодия 2020 года к интернету подключено чуть более 7,5 тысячи ФАПов - и это только 45,7 процента от планового значения (16 632 пункта). Организация автоматизированных рабочих мест для медиков тоже замедлилась: цены на компьютеры выросли из-за снижения курса рубля, к тому же, в первой половине года было много проблем с поставками из-за рубежа - вмешалась пандемия.

Свои выводы эксперты ОНФ регулярно доводят до губернаторов. И уже в нескольких регионах их главы взяли строительство и оснащение ФАПов под личный контроль. Так произошло в Республике Коми, глава которой Владимир Уйба озаботился судьбой 19 ФАПов, строительство которых до сих пор так и не началось. Намечаются положительные сдвиги в Удмуртии, Республике Марий-Эл и некоторых других регионах.