Hyundai привезет в Россию электромобили

Электрические автомобили бренда IONIQ приедут в Россию. Об этом заявил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев в рамках онлайн-конференции.

Компания Hyundai объявила о создании электрического бренда IONIQ в августе 2020 года. В 2021 году ожидается запуск этой марки. Планируется представить среднеразмерный кроссовер IONIQ 5.

"Приняли решение в следующем году официально начать продажи бренда IONIQ. В каком месяце это произойдёт, не могу точно сказать. Уверен, что в следующем году мы порадуем вас совершенно новым брендом на альтернативном виде топлива. Наши электромобили приедут в Россию", - рассказал Алексей Калицев.

Отмечается, что данные электромобили будут доступны исключительно по подписке. К слову, в течение ближайших четырёх лет увидят свет седан IONIQ 6 и внедорожник IONIQ 7.

Алексей Калицев поделился информацией и о беспилотниках.

"Мы активно работаем с "Яндексом". Уже в этом году хотим поставить около ста машин Hyundai Sonata этой компании. "Яндекс" сейчас накапливает огромный опыт эксплуатации автономных автомобилей в реальных городских условиях", - заявил топ-менеджер.

Также в Hyundai считают автомобили на водородных топливных элементах более перспективными, нежели машины на электрической тяге.

Что касается пресс-конференции, то она была посвящена видению марки Hyundai мобильности будущего и открытию экспозиции Future Mobility в Hyundai MotorStudio. Компания представила макет транспортного хаба с летательным аппаратом и беспилотными модулями, а также водородомобиль Nexo, электрическую платформу IONIQ и водородный двигатель в разрезе.