На Группе высокого уровня обсудили важные вопросы: от роуминга до открытия границ

В вопросе открытия границ для граждан Союзного государства самым слабым звеном является пандемия коронавируса, зато в вопросе отмены роуминга наметился явный прогресс, и уже с первого ноября в тестовом режиме тарификации тарифы снизятся в 20 раз. Об этом, а также о развитии проекта высокоскоростной магистрали, новых союзных программах и снятии барьеров для доступа ряда промышленных товаров журналистам на пресс-конференции после заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства (ГВУ) рассказал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Заседание ГВУ в формате видеоконференции прошло 20 октября. В нем приняли участие сопредседатели Группы - вице-премьер России Алексей Оверчук и Посол Беларуси в РФ, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко, а также Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители отраслевых белорусских и российских министерств.

Об открытии границ и отмене роуминга

Как отметил Григорий Рапота, вопрос о снятии ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу был связан с возобновлением железнодорожного сообщения.

"Основная тема по пересечению российско-белорусской границы была сосредоточена на возможности пустить поезда. Сегодня все-таки имеет место облегчение при пересечении границы на автомобиле, при соблюдении определенных условий, и более-менее мы решили вопрос с авиасообщением - самолеты летают три раза в неделю, и это уже прогресс, - подчеркнул Госсекретарь Союзного государства. - При этом было отмечено, что выросли цены на авиабилеты. Понятно, что авиаперевозчики хотят окупать немногочисленные рейсы и получать прибыль, здесь работают рыночные механизмы, и это вопрос не нашей компетенции. Обсуждался вопрос о возможности запустить поезд, который сначала будет загружен на 50 процентов, потом, в зависимости от развития ситуации, можно было бы увеличить его до полного объема пассажиров. Никаких решений на этот счет мы пока не приняли, не потому что не захотели, а потому что это не компетенция ГВУ. У нас есть слабое звено - COVID-19. Если количество заболевших будет расти, а мы видим, к сожалению, что пока идет рост, мы не только не запустим поезд, но и, возможно, придется сокращать и другие пассажиропотоки. Ситуация очень серьезная, и никто этого не скрывает. Но желание пустить поезд есть, и поручения проработать этот вопрос будут даны соответствующим организациям".

А вот в вопросе отмены роуминга в Союзном государстве - явный прогресс, подчеркнул Госсекретарь.

"С первого ноября операторы переходят на тестовый режим по новой системе тарификации, это не отменяет тарифы, но резко сокращает их стоимость, - рассказал Григорий Рапота. - Достаточно сказать, что тариф на белорусской стороне снижается с 30 центов до 1,5 цента.

Российская сторона тоже сокращает свои тарифы. Посмотрим, как это будет работать, и дальше будем развивать тему отмены роуминга, насколько это будет возможно. Потому что всем необходимо просчитать свои издержки, операторам сотовой связи надо найти форму их компенсации. Прогресс есть, и тут мы должны сказать спасибо нашим министрам связи, которые очень эффективно и продуктивно над этим работали".

Фото: postkomsg.com

О скоростной магистрали

Обсуждалось и строительство высокоскоростной грузопассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург. Госсекретарь отметил, что это не просто железнодорожный транспортный путь, а важнейший геополитический проект. И напомнил, что бизнес-модель предусматривает в основном использование частного капитала. "Проект очень амбициозный, его можно сравнивать с чем угодно - кто-то сравнивает, например, с Суэцким каналом, потому что 2,5 тысячи километров высокоскоростной дороги - такого еще нигде нет. Но нам ведь надо стремиться к техническому прогрессу, к тому образу жизни, который мы заслуживаем в XXI веке", - заметил Григорий Рапота.

О союзных программах

Есть наработки по концепциям новых союзных программ. "Две из них - в области медицины и биологии, концепции называются "Преодоление" и "Стволовые клетки-2". Третья касается экологически безопасного использования недр России и Беларуси и носит название "Геологоразведка и природопользование". Четвертая программа посвящена вопросам безопасности при использовании атомной энергии - она называется "Радиационная безопасность". "Космические технологии и комплекс СГ" - это пятая концепция, и технологии получения новых материалов с заданными свойствами - концепция шестой программы, которая называется "Компонент F", - перечислил Григорий Рапота.

Фото: postkomsg.com

О допуске товаров к госзакупкам

Применительно к допуску товаров радиоэлектронной продукции, произведенной в Беларуси, к госзакупкам в России принято положительное решение по оптико-волоконной кабельной продукции, белорусской стороне было предложено сформулировать, по каким видам продукции они еще нуждаются в такого рода снятии барьеров, сообщил Госсекретарь Союзного государства. Что касается запрета на допуск промтоваров, то на эту тему была большая дискуссия, констатировал Григорий Рапота, "и было принято решение обязательно учесть пожелания белорусской стороны, чтобы до конца года определиться с реестром тех товаров, в отношении которых будут сняты барьеры. Долго дискутировали - успеем или не успеем до 31 декабря, но с определенным "лагом" решили провести основную работу, по крайней мере, создать хорошую нормативную базу и затем этот реестр сформировать", - проинформировал он.