Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.10.2020 10:05
Рубрика: Легковые авто

Первые электрические Hummer раскупили меньше чем за сутки

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба GMC. Фото: Пресс-служба GMC.
Фото: Пресс-служба GMC.

Представленный накануне компанией GMC электрический пикап Hummer EV раскупили меньше чем за сутки. Об этом сообщает издание Autoevolution, опубликовав соответствующий скриншот формы. Видно, что зарезервировать такой пикап уже невозможно.

Фото: скриншот с youtube.com
Видео: летающая Tesla врезалась в гараж

GMC уже закрыла приём заказов на спецсерию модели с приставкой Edition 1. Потенциальные владельцы должны были внести предоплату в размере 100 долларов. Тираж Hummer EV Edition 1, который стоит 112 595 долларов (8,7 млн рублей), неизвестен.

Hummer EV Edition 1 оснащается тремя электромоторами (1014 л. с., 15 600 Нм). От 0 до 97 км/ч пикап разгоняется за 3 секунды. Запас хода составляет 563 км. Для автомобиля доступно полноуправляемое шасси с "Режимом краба", фирменный автопилот SuperCruise и многое другое.

В продаже Hummer EV Edition 1 появится в 2021 году. Выпускать модель будут на заводе Zero (модернизирующийся Детройт-Хамтрамк).

В 2022 году выйдет Hummer EV 3X за 99 995 долларов, в 2023 году дебютирует Hummer EV 2X (89 995 долларов), а в 2024 году увидит свет самый доступный Hummer EV 2 стоимостью 79 995 долларов.