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22.10.2020 18:33
Рубрика: Общество

В Крыму разрешили посещать кафе и рестораны без масок

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Глава Крыма Сергей Аксенов внес поправки в мартовский указ о введении режима повышенной готовности, которым фактически разрешил посещать без масок заведения общепита. Документ опубликован на официальном сайте правительства РК и на сайте "РГ".

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В новой редакции указа кафе, столовые, бары и рестораны разрешено посещать без средств индивидуальной защиты - масок или респираторов. Без масок можно оказывать и услуги кейтеринга (то есть организации питания на выезде), а также доставки блюд и иные услуги, оказываемые в дистанционном режиме и не предполагающие непосредственный контакт с потребителем. А вот при посещении магазинов и отделов кулинарии маски носить обязательно.

Этим же Указом Аксенов разрешил проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов, а также соревнований, включенных Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе и выполнение нормативов ГТО. Но участвовать в них разрешено не более 50 лицам, а трибуны должны быть заполнены не более чем на 10 процентов.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Исключение сделано также для торжественного открытия в Симферополе памятника дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану, которое состоится 25 октября (с числом участников не более 25 человек) и для публичных слушаний 29 октября о проекте Стратегии социально-экономического развития Евпатории до 2035 года.

В последние сутки в Крыму поставлен рекорд по числу выявленных случаев коронавируса - 212. Для лечения больных с COVID-19 в республике развернуто 1769 коек. К ним на нынешней недели добавят еще 150, в том числе 100 в Ленино и 50 - в Республиканской клинической больнице имени Семашко.

Ранее 8 октября Сергей Аксенов своим указом официально запретил обслуживать потребителей без масок в сфере торговли и пассажирских перевозок.

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