Рэмбо против Терминатора: новый геймплейный трейлер Mortal Kombat 11

Студия NetherRealm продолжает знакомить аудиторию с новыми бойцами Mortal Kombat 11 из свежего Kombat Pack.

Новый трейлер полностью посвящен Джону Рэмбо, получившему каноничную внешность и голос Сильвестра Сталлоне.

Чтобы подчеркнуть боевые таланты ветерана Вьетнамской войны, против него на видео выставили, среди прочих, Терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера - другую икону боевиков VHS-эпохи.

Заканчивается ролик зрелищным Fatality с использованием самодельных ловушек и прочим членовредительством, характерным для серии файтингов.

Рэмбо как играбельный персонаж станет доступен начиная с 17 ноября.