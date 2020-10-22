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Рэмбо против Терминатора: новый геймплейный трейлер Mortal Kombat 11

Новости
    22.10.2020, 18:17
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Студия NetherRealm продолжает знакомить аудиторию с новыми бойцами Mortal Kombat 11 из свежего Kombat Pack.

Фото: kinopoisk.ru
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Новый трейлер полностью посвящен Джону Рэмбо, получившему каноничную внешность и голос Сильвестра Сталлоне.

Чтобы подчеркнуть боевые таланты ветерана Вьетнамской войны, против него на видео выставили, среди прочих, Терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера - другую икону боевиков VHS-эпохи.

Заканчивается ролик зрелищным Fatality с использованием самодельных ловушек и прочим членовредительством, характерным для серии файтингов.

Рэмбо как играбельный персонаж станет доступен начиная с 17 ноября.

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