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В EGS бесплатно отдают две игры, на очереди Ghostbusters: The Video Game

Текст:   Богдан Бобров
22.10.2020,  
17:58
Фото: Epic Games Store Фото: Epic Games Store
Фото: Epic Games Store

В онлайн-магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.

На этот раз все зарегистрированные пользователи могут добавить себе в библиотеку два сиквела.

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Layers of Fear 2 - продолжение достойнейшего и мощнейшего польского хоррора от студии Bloober Team, которая сейчас готовит к выходу другой атмосферный ужастик The Medium.

Costume Quest 2 - более простая во многих отношения игрушка от Double Fine, более известная по таким проектам, как Psychonauts, Broken Age и The Cave.

Акция традиционно продлится неделю до 29 октября, а в следующий раз раздадут современное переиздание Ghostbusters: The Video Game.

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