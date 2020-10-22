В EGS бесплатно отдают две игры, на очереди Ghostbusters: The Video Game

В онлайн-магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.

На этот раз все зарегистрированные пользователи могут добавить себе в библиотеку два сиквела.

Layers of Fear 2 - продолжение достойнейшего и мощнейшего польского хоррора от студии Bloober Team, которая сейчас готовит к выходу другой атмосферный ужастик The Medium.

Costume Quest 2 - более простая во многих отношения игрушка от Double Fine, более известная по таким проектам, как Psychonauts, Broken Age и The Cave.

Акция традиционно продлится неделю до 29 октября, а в следующий раз раздадут современное переиздание Ghostbusters: The Video Game.