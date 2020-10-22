В Грузии напавший на банк мужчина освободил последних трех заложников

Злоумышленник, напавший в среду на филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди, освободил последних трех заложников и скрылся в неизвестном направлении. Спецоперация по поиску преступника продолжается. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Ранее силовикам после переговоров удалось освободить большую часть заложников. По данным СМИ, налетчику передали деньги. Грузинский телеканал "Рустави 2" показал кадры, на которых видно, как вооруженный автоматом мужчина выходит из здания банка, прикрываясь тремя заложниками, и садится в полицейский автомобиль. Машина поехала в сторону Абхазии.