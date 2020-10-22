Новости

Авиагруппа отправилась к месту посадки космического корабля "Союз МС-16" 04:59
Военная авиация вылетела к месту посадки "Союза МС-16" 04:43
В Грузии напавший на банк мужчина освободил последних трех заложников 04:20
Трамп назвал одно положительное качество демократов 04:12
Глава центра Гамалеи сравнил вакцину и лекарства от коронавируса 03:35
Кудь-Сверчков с МКС пожелал возвращающемуся на Землю экипажу мягкой посадки 03:35
Обама впервые выступил на митинге в поддержку Байдена 03:10
Жесткий карантин начал действовать на всей территории Ирландии 02:48
Госдеп США одобрил поставку Тайваню вооружений на 1,8 миллиарда долларов 02:22
Пресс-служба "Аталанты" отреагировала на первый гол Миранчука за клуб 02:17
В НАСА назвали успешной миссию по забору грунта с астероида Бенну 01:42
Генконсульство РФ получило уведомление о задержании в США россиянина 01:24
Гасперини прокомментировал первый гол Миранчука за "Аталанту" 00:56
В Грузии захватчику банка удалось уехать с тремя заложниками 00:17
"Спартак" сыграет ближайшие домашние матчи без зрителей 21.10.2020
В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии 21.10.2020
В Москве скончались 66 пациентов с коронавирусом 21.10.2020
Николич остался недоволен результатом матча с "Зальцбургом" 21.10.2020
Глава Евросовета созовет экстренный саммит ЕС по коронавирусу 21.10.2020
"Шахтер" в Мадриде обыграл "Реал" в матче Лиги чемпионов 21.10.2020
Кабмин рассмотрит поправки об оплате работникам санаторно-курортного лечения 21.10.2020
Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские союзы 21.10.2020
На МКС вышла из строя система подачи кислорода "Электрон-ВМ" 21.10.2020
Полиция задержала захватившего банк в Грузии 21.10.2020
В Баварии ввели жесткие ограничения из-за COVID-19 21.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
22.10.2020 04:20
Рубрика: В мире

В Грузии напавший на банк мужчина освободил последних трех заложников

Злоумышленник, напавший в среду на филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди, освободил последних трех заложников и скрылся в неизвестном направлении. Спецоперация по поиску преступника продолжается. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Захвативший заложников в Гавре сдался полиции

Ранее силовикам после переговоров удалось освободить большую часть заложников. По данным СМИ, налетчику передали деньги. Грузинский телеканал "Рустави 2" показал кадры, на которых видно, как вооруженный автоматом мужчина выходит из здания банка, прикрываясь тремя заложниками, и садится в полицейский автомобиль. Машина поехала в сторону Абхазии.

В мире экс-СССР Грузия

Главное сегодня

Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один
Льготников с правом на бесплатные лекарства объединят в единый регистр
Глава центра Гамалеи сравнил вакцину и лекарства от коронавируса
Совфед одобрил продление упрощенного порядка оформления выплат на детей
Минстрой обсудит инициативу по запрету на рекламу в почтовых ящиках
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове