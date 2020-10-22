"Запорожец" на базе Mazda продают за 550 тысяч рублей

В Москве выставили на продажу ЗАЗ-968, который построен на базе Mazda 323F. Соответствующее объявление появилось на "Авито".

"Запорожец" 1977 года выпуска растянут в ширину. Лобовое и заднее стёкла пришлось устанавливать оригинальные. Автомобиль оснащается 16-клапанным 1,7-литровым мотором. Двигатель расположен спереди поперечно. Привод - передний.

Салон также подвергся изменениям. Судя по снимку, интерьер получил расширенную переднюю панель, более комфортабельные кресла, а также щиток приборов и подрулевые переключатели от Mazda. Рулевое колесо и дверные карты остались от "Запорожца".

Машина, окрашенная в красную эмаль, отделана хромированным декором. Колёса, вместо гаек, крепятся болтами в центральной части. За необычный ЗАЗ с агрегатами от Mazda хотят выручить 550 000 рублей. Продавец готов к торгу.

ЗАЗ-968 выпускался в период с 1971 по 1979 годы. В 1979 году вышла модернизированная модель с индексом -968М. ЗАЗ-968 всех модификаций был произведён в количестве свыше 1 млн единиц.

Ранее сообщалось о продаже ЗАЗ-968А 1976 года выпуска за 700 000 рублей. Автомобиль с пробегом 2720 километров пребывает в отличном состоянии.

Фото: www.avito.ru