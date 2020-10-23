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Рубрика: В мире

Байден заявил о скором наступлении в США "темной зимы" из-за COVID-19

Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Фото: AP Photo/Julio Cortez Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Фото: AP Photo/Julio Cortez
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Фото: AP Photo/Julio Cortez

Из-за ситуации с распространением коронавируса Соединенным Штатам грозит "темная зима". Об этом заявил на дебатах кандидат в президенты страны Джо Байден. В эти минуты встречу транслируют центральные телеканалы США.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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"Нам уже грозит темная зима, у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года", - цитирует спикера РИА Новости.

В ответ на это нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина уже на подходе и в скором времени страна объявит о ее готовности. Это заявление демократ Байден также не оставил без внимания, отметив, что его оппонент и ранее обещал, что "ситуация с коронавирусом закончится к Пасхе, а потом - что летом".

Байден заявил, что заняв пост главы государства он будет "поощрять ношение масок всеми и всегда", пообещав разработать план противостояния угрозам коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по числу зараженным вирусом SARS-CoV-2, таковых в стране 8 миллионов 404 тысячи 524 человека.

Напомним, заключительный раунд предвыборных теледебатов основных претендентов на пост президента США проходит в Университете Белмонт в Нэшвилле, в штате Теннесси. Всеобщие выборы в стране назначены на третье ноября. Соперником действующего главы государства республиканца Дональда Трампа является демократ Джо Байден.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Выборы президента США-2020

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