Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин велел доложить ему о расследовании дела об обмане семьи Баталова, так как его вдове и дочери стали поступать угрозы.

А еще неизвестно кто стал собирать деньги, якобы на фестиваль имени Алексея Баталова во Владимире. Дело в том, что в этом году фестиваля не будет, и семья не имеет отношения к объявлению о сборе средств.

Так как в СК по Москве уже расследуется уголовное дело о мошенничестве, а угрозы и сбор денег - это новые эпизоды, Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно изучить дополнительные обстоятельства и незамедлительно доложить ему о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, что по версии следствия, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Следствием вдова и дочь актера признаны потерпевшими, запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. На имущество наложен арест. Также проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса.

В настоящее время проводится почерковедческая судебная экспертиза.