Mazda приостановила поставки "тройки" в Россию

Компания Mazda прекратила поставки "тройки" в Россию. Эту информацию "РГ" подтвердили в представительстве марки в нашей стране.

Главная причина - новая ставка утилизационного сбора, которая увеличилась почти вдвое. В итоге стоимость модели стала выше, чем седана Mazda6 и кроссовера CX-5. Когда поставки восстановятся - не сообщается.

В России Mazda3 представлена в кузовах типа 5-дверный хэтчбек и седан. Автомобили можно купить с моторами мощностью 120 и 150 л.с. Стоимость хэтчбека начинается от 1 490 000 рублей, на седан - от 1 570 000 рублей. На официальном сайте марки машины присутствуют, но цен уже нет. Согласно данным АЕБ, за восемь месяцев 2020 года было продано 385 автомобилей Mazda3, при этом в сентябре - ни одного.

Что касается новинок, то на российском рынке должен появиться кроссовер CX-30, который, напомним, не так давно получил обновленный ОТТС - документ позволяет производить модель на заводе марки во Владивостоке. По информации "РГ", продажи автомобиля должны стартовать в следующем году.

Модель будет представлена с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2.0 литра мощностью 150 л.с., который в базовых комплектациях агрегатируется 6-ступенчатой МКП, в качестве альтернативы есть 6-диапазонный "автомат". Привод - передний и полный.