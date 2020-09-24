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24.09.2020 11:32
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Mazda CX-30 получит российскую прописку

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

В открытой базе Росстандарта опубликовано новое одобрение типа транспортного средства кроссовера Mazda CX-30. Модель уже получала российский "паспорт", но тогда были сомнения, доберётся ли новинка до нашего рынка.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Новый ОТТС, вступающий в силу 9 ноября этого года, позволяет с большой долей уверенности говорить о том, что CX-30 будет продаваться в России: согласно документу, сборку Mazda CX-30 организуют во Владивостоке на заводе "Мазда Соллерс".

В России модель будет представлена с атмосферным бензиновым двигателем объёмом 2.0 литра мощностью 150 л.с., который в базовых комплектациях агрегатируется 6-ступенчатой МКП, в качестве альтернативы есть 6-диапазонный "автомат". Привод - передний и полный.

CX-30 станет самым доступным кроссовером Mazda на нашем рынке. В настоящее время линейка SUV японской марки представлена Mazda CX-5 (1 712 000 рублей) и CX-9 (от 2 928 000 рублей).

#Mazda