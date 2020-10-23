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23.10.2020 08:18
Рубрика: Происшествия

Суд избрал меру пресечения педагогам после гибели ребенка в Лобне

Текст: Наталья Козлова

В подмосковной Лобне не стали арестовывать подозреваемых в гибели ребенка сотрудников Центра дополнительного образования.

Днем ранее следователь попросил суд избрать в отношении двух мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу. Но суд отправил педагога под домашний арест, а директора центра - отпустил с подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Напомним, 20 октября в руках у 14-летнего мальчика, находившегося в Центре дополнительного образования, сдетонировал противотанковый патрон пушки "ШВАК" времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений ребенок скончался.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъята необходимая документация. Назначен комплекс судебных экспертиз: судебно-медицинская, взрывотехническая, баллистическая. По документам, изъятым в ходе обыска в квартире у педагога, назначена техническая экспертиза.

В СК рассказали, что следствием будет внесено представление в полицию о недостаточном контроле со стороны участковой службы в сфере оборота оружия.

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