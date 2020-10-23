Нижегородского полицейского заподозрили в халатности по делу о стрельбе

Бывшего заместителя начальника отдела полиции № 3 УМВД России по Нижнему Новгороду заподозрили в халатности после того, как 18-летний юноша расстрелял несколько человек из ружья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В марте 2019 года подозреваемый отказал в возбуждении уголовного дела в отношении школьника, утвердив незаконное постановление инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району).

Следователи полагают, что в материалах дела имелись свидетельства того, что подросток готовился к преступлению. Однако профилактические меры в отношении молодого человека приняты не были. В настоящее время в отношении подозреваемого полицейского проводится служебная проверка. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, 12 октября 18-летний юноша расстрелял из охотничьего ружья сначала свою бабушку, а затем прохожих на улице. В результате три человека погибли на месте, а трое оказались в больнице с ранениями различной степени тяжести. Утром следующего дня тело стрелявшего с признаками суицида нашли на территории поселка Большеорловское.