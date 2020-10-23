"Ахмат" извинился перед избитым судьей

Футбольный клуб "Ахмат" принес извинения избитому в Грозном арбитру Борису Головко.

Инцидент, произошедший в пятницу в матче молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак" с избиением арбитра, уже вызвал осуждение со стороны РПЛ. После информации Лиги, после окончания встречи сотрудник грозненского клуба нанес удары рефери.

Позже "Ахмат" принес свои извинения за произошедшее. По версии клуба, на арбитра напал болельщик, который "попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра", а затем был "сопровожден за периметры стадиона" сотрудниками службы безопасности.

Клуб осудил этот поступок и пообещал найти и наказать виновных.

"Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание. Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча", - говорится в заявлении "Ахмата".