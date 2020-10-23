В Челябинске задержали пару, выбросившую тело младенца в реку

В Челябинске по подозрению в убийстве семимесячного младенца задержаны 29-летний мужчина и его 24-летняя сожительница. Возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц органов соцзащиты, должным образом не осуществлявших надзор за неблагополучной семьей, сообщили в пятницу в СК РФ.

- По версии следствия, в октябре 2020 года в квартире, расположенной в городе Челябинске, подозреваемые нанесли множественные удары в область головы семимесячному сыну, ставшие причиной его смерти, - пояснили в пресс-службе следственного комитета РФ. - Затем с целью сокрытия тела ребенка сбросили его в реку Миасс. Решается вопрос об аресте супругов и предъявлении им обвинения.

Действия должностных лиц органов соцзащиты, должным образом не осуществлявших надзор за неблагополучной семьей квалифицированы по статье о халатности, повлекшей смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ), отметили в ведомстве.

Как уже сообщала "РГ", первоначально мать заявила о похищении сына, однако эта информация в ходе следствия не нашла подтверждения. После этого женщина сообщила, что сын скончался от болезни, а супруги, опасаясь последствий, сбросили его тело в реку.