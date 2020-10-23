Стоит ли покупать iPhone 12 Pro

12 октября стартуют розничные продажи iPhone 12 Pro. Редакция "РГ" уже успела распаковать этот аппарат и составить о нем самые первые впечатления.

Первое, на что обращаешь внимание - насколько тоньше стала коробка по сравнению с предыдущим поколением. Покупатель iPhone 12 Pro в цвете "тихоокеанский синий" получает стильную черную коробочку, на которой изображено само устройство дисплеем вверх с темно-синим рисунком.

Как только вы сорвете пленку с коробки и откроете ее, перед вами предстанет iPhone 12 Pro, лежащий дисплеем вниз. Когда берешь его в руку, то первое, что приходит на ум - "какой стильный смартфон". Само устройство при этом напоминает легендарный iPhone 4 за счет прямоугольных, а не скругленных боковых граней.

Также в комплект устройства входят бумажки-инструкции, яблочки и провод USB Type C - Lightning. Последнее нововведение можно только приветствовать - теперь вы можете подсоединять напрямую ваш iPhone 12 Pro к MacBook Pro 2020. Это очень удобно. Ну а что касается зарядки и комплектных наушников - по ним вряд ли кто-то будет скучать. У владельцев гаджетов за долгие годы "смартфонной" эпохи наверняка есть зарядки (или беспроводные зарядки), а проводные наушники в 2020 году точно не нужны - в метро каждый второй ездит с AirPods. Так что забота Apple об экологии вполне логична и обоснована.

Но вернемся к самому смартфону. Задняя поверхность девайса матовая, она не собирает отпечатков пальцев. Так что эстеты, которые хотят, чтобы их девайс всегда выглядел в совершенном виде, однозначно будут довольны. Темно-синяя рамка из нержавеющей стали также выглядит великолепно.

Дисплей iPhone 12 Pro также очень хорош. Все цвета выглядят ярко и сочно, точно так, как они смотрятся в жизни. Особенно это ощущается при просмотре фотографий или видео.

Новый чип Apple A14 Bionic - это самый мощный процессор сейчас на рынке. В тесте GeekBench 5 он набирает 1592 попугая в одноядерном режиме и целых 3949 в многоядерном. Это, без сомнения, самый мощный процессор сейчас на рынке в мобильной индустрии. Все игрушки, даже самые тяжелые "летают" ультра-настройках графики. Компании Apple снова удалось переиграть всех.

Пару слов об автономности - по первым ощущениям, iPhone способен прожить с утра до самого позднего вечера. Более подробный обзор читайте спустя некоторое время на нашем сайте.