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23.10.2020 16:01
Рубрика: Легковые авто

У Toyota Corolla Cross появился шанс выйти на европейский рынок

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoweek.nl Фото: www.autoweek.nl
Фото: www.autoweek.nl

В июле 2020 года компания Toyota представила новую модель - Corolla Cross. В настоящий момент кроссовер доступен только в ряде азиатских стран. В будущем компания обещала расширить географию продаж, и, кажется, Toyota готовится к этому.

Фото: www.bestcarweb.jp
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В патентном ведомстве Евросоюза появились изображения Toyota Corolla Cross. Разумеется, это не означает, что модель стопроцентно должна выйти на рынок стран ЕС, но у новинки есть все шансы расширить линейку предлагаемых в Европе автомобилей.

Toyota Corolla Cross создана на платформе GA-C (вариация модульной архитектуры TNGA) и имеет одинаковую колёсную базу с хэтчбеком Corolla и субкомпактным кроссовером C-HR. Причём на азиатских сайтах марки до сих пор не уточнён параметр дорожного просвета.

По габаритной длине Corolla Cross располагается между C-HR и RAV4, но если ориентироваться на цену, то Corolla Cross стоит дешевле своих "собратьев" - от 765 000 новых тайваньских долларов (примерно 2 041 000 рублей), в то время как за C-HR просят на 130 тысяч больше.

Фото: www.autoweek.nl
#Toyota