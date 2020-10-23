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23.10.2020 17:09
Рубрика: Экономика

Водительские права разрешат использовать для упрощенной идентификации

Текст: Ирина Алпатова
Для подтверждения личности в качестве дополнительного документа можно будет использовать водительские права. Это будет возможно при упрощенной идентификации - например, при оформлении банковского перевода до 15 тыс. рублей без открытия счета, заключении брокерского договора или договора с негосударственным пенсионным фондом, при обмене валюты до 100 тысяч рублей и некоторых других операциях. Кроме паспорта в таком случае требуется предоставить дополнительный документ. Раньше это могли быть только ОМС, ИНН или СНИЛС. Теперь к ним добавится водительское удостоверение.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Такое изменение Минэкономразвития предлагает внести в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Сопроводительные материалы к документы есть в распоряжении "РГ".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Идентификация банковских клиентов в России стала обязательной еще в начале 2000-х годов. Основная задача - предотвратить нелегальные переводы. Помимо банков идентификацию клиентов проводят страховые компании, операторы связи, риелторы и другие организации, работающие с финансами и имуществом.

По новому законопроекту они смогут самостоятельно обновлять информацию о клиентах прямо с портала госуслуг. Законопроект об этом Минэкономразвития направило на рассмотрение в правительство. Сопроводительные материалы к документы есть в распоряжении "РГ". Отдельно подчеркивается, что обновление будет проводиться только с согласия клиента.

Перечисленные организации также смогут поручать банкам проводить первичную идентификацию клиента. Раньше это было доступно только некоторым из них - например, микрофинансовым организациям.

Совсем без идентификации можно будет оплатить ОСАГО или КАСКО, если сумма составит до 40 тыс. рублей (раньше было 15 тыс. рублей).

Если законопроект одобрят, его вступление в силу возможно в течение полугода, говорят источники, близкие к Минэкономразвития.

Экономика Финансы Правительство Минэкономразвития

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