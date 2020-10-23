Постановление правительства Ярославской области от 22 октября 2020 года № 843-п "О внесении изменения в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п"

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей" изменение, дополнив пунктом 42 следующего содержания:
"42. Государственному автономному учреждению Ярославской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" организовать предоставление государственных и муниципальных услуг при условии обеспечения предварительной записи граждан.".
2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Правительства области Д.А.Степаненко
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