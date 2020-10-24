Число заболевших коронавирусом в мире превысило 42 миллиона человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 42 миллиона человек (42 024 647). Цифры приводят специалисты Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости.

Чаще всего положительный тест на вирус SARS-CoV-2 получают жители США. Эта страна лидирует по числу заболевших - 8 миллионов 472 тысячи 847 человек. На втором месте Индия, в которой выявлено 7 миллионов 761 тысяча 312 случаев заражения коронавирусом. На третьем - Бразилия, где заболели 5 миллионов 323 тысячи 630 человек, уточняет РИА Новости.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о предстоящих нелегких месяцах. Это связано с непрерывным ростом заболеваемости COVID-19, который фиксируют многие страны мира.

Заболеть новой коронавирусной инфекцией могут люди всех возрастов, поэтому сегодня крайне важно исполнять рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения вируса. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, в особой зоне риска люди старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, а также лишний вес. Поэтому для всех необходимо носить маски в транспорте, в общественных местах, исполнять рекомендации Роспотребнадзора во всех сферах деятельности, акцентировала руководитель ведомства.