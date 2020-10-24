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24.10.2020 17:49
Рубрика: Происшествия

В Челябинске суд арестовал обвиняемых в убийстве младенца

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске по ходатайству следствия арестованы 24-летняя мать погибшего ребенка и ее 29-летний сожитель. Им предъявлено обвинение в убийстве малолетнего в заведомо беспомощном состоянии группой лиц, сообщили в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, в октябре 2020 года в квартире, расположенной в городе Челябинске, обвиняемые нанесли множественные удары в область головы семимесячному сыну женщины, ставшие причиной его смерти. Затем с целью сокрытия тела ребенка сбросили его в реку Миасс, - пояснил представитель следственного ведомства Владимир Шишков.

В Челябинске задержали пару, выбросившую тело младенца в реку

Обвиняемым грозит от восьми до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.

Как уже сообщала "РГ", кроме того возбуждено уголовное дело по факту бездействия органов соцзащиты, должным образом не осуществлявших надзор за неблагополучной семьей. Действия виновных должностных лиц, квалифицированы по статье о халатности, повлекшей смерть человека, предусматривающей наказание на срок до пяти лет лишения свободы.

Первоначально мать сообщила о похищении сына, которое, по ее словам, произошло прямо на улице во время прогулки в ходе нападения неизвестных. А когда эта информация в ходе следствия не нашла подтверждения, заявила, что сын скончался от болезни, а сожители, опасаясь последствий, решили избавиться от тела.

Сразу после рождения мальчик был изъят из семьи из-за злоупотребления алкоголем родителями. Однако впоследствии его вернули по ходатайству матери.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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