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24.10.2020 23:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ-2360: несостоявшийся преемник "Головастика"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод на своих страницах в соцсетях вспомнил о легком грузовике УАЗ-2360.

Фото: iStock
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Машина была создан на базе внедорожника УАЗ-3162 и планировался как замена УАЗ-3303. Автомобиль имел трёхметровую колёсную базу, широкие мосты типа "Спайсер", рессорную подвеску сзади, гидроусилитель руля и передние дисковые тормоза. Грузоподъемность машины составляла 800-1000 кг в зависимости от исполнения.

На УАЗ-2360 устанавливали бензиновый мотор ЗМЗ-409.10 объемом 2,7 литра (128 л. с.), существовали экспериментальные версии с турбодизелем ЗМЗ-5143.10 объемом 2,2 литра и мощностью 98 сил. По конструкции ходовой части грузовик не отличался от других УАЗов: подключаемый полный привод, понижающая передача в трансмиссии.

УАЗ-2360 так и не добрался до основного конвейера. Дело в том, что в то время в продажу уже поступила более современная модель - УАЗ-23602 "Карго" с кабиной от "Патриота".

Ранее, напомним, "РГ" сообщала о том, что УАЗ начал предлагать "Патриоты" в аренду. Внедорожник можно взять без ограничений по пробегу на срок до 28 дней, при этом все арендные машины полностью застрахованы. Условия для аренды следующие: наличие действующего водительского удостоверения, возраст от 25 лет, стаж вождения от трёх лет. Стоимость услуги - от 10 000 рублей.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
#УАЗ