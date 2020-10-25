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25.10.2020 22:08
Рубрика: В мире

Париж ответил на бойкот французских товаров странами Ближнего Востока

Текст: Алексей Чуриков

Министерство иностранных дел Франции распространило заявление с призывом к мусульманским странам отказаться от бойкотирования французских товаров. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости
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"В нескольких странах Ближнего Востока в последние дни прозвучали призывы к бойкоту французских продуктов, особенно сельскохозяйственных, а также призывы к демонстрациям против Франции в целом, иногда с использованием агрессивной риторики", - говорится в сообщении.

На набережной Кэ д'Орсе подчеркивают, что "эти призывы искажают позиции, защищаемые Францией в пользу свободы совести, свободы выражения мнения, свободы религии и отказа от любых призывов к ненависти". В министерстве отмечают, что заявления президента страны Эмманюэля Макрона, сделанные на фоне жестокого убийства французского преподавателя 16 октября, используются в политических целях.

Французский МИД призвал к немедленному прекращению всех нападок на Францию, которые исходят от "радикально настроенных меньшинств". "Министры, а также вся наша дипломатическая сеть полностью мобилизованы, чтобы напомнить нашим партнерам и объяснить позицию Франции, особенно в отношении основных свобод и неприятия ненависти, призвать власти соответствующих стран отмежеваться от любых призывов к бойкоту или нападений на нашу страну, поддержать наш бизнес и обеспечить безопасность наших соотечественников за рубежом", - говорится в сообщении.

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