В мусульманских странах призвали объявить бойкот французской продукции

В ряде мусульманских стран прозвучали призывы объявить бойкот французской продукции из-за заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о карикатурах на пророка Мухаммеда. Как напоминает AFP, тот заявил, что не собирается запрещать их публикацию. Эти слова прозвучали на церемонии в память об убитом учителе Самюэле Пати.

Турция, Иран, Иордания и Кувейт осудили публикацию этих карикатур сатирическим журналом Charlie Hebdo. Катарский университет объявил о переносе празднования Недели французской культуры после "умышленного оскорбления ислама и его символов". Исламская организация сотрудничества, объединяющая мусульманские страны, раскритиковала "заявления некоторых французских лидеров, которые могут нанести ущерб франко-мусульманским отношениям".

А в соцсетях появились призывы объявить бойкот французским продуктам. В Катаре и Кувейте им уже последовали, с полок магазинов там исчезли сыры и джемы из Франции.

Позиция Макрона по отношению к исламу также привела к напряжению в отношениях между Францией и Турцией. По его словам, в начале декабря будет представлен законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. Особое внимание власти уделят обучению детей. В стране будет создана организация, которая позволит построить "просвещенный ислам".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал предложение президента Франции и усмотрел в нем давление на миллионы мусульман. По его словам, Макрон "нуждается в лечении психики". В ответ на это заявление Париж отозвал посла из Анкары для консультаций.