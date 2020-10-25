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Рубрика: Спорт

Президент UFC прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи

Текст: Артур Нанян
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что чемпион Хабиб Нурмагомедов является самым сумасшедшим человеком в мире.

По мнению Уайта, россиянин проявил характер, выйдя на бой против Джастина Гэтжи, несмотря на тяжелые травмы.

Фото: Пресс-служба UFC
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи. Онлайн-трансляция боя на турнире UFC 254

Ранее Дана сообщил, что за три недели до поединка Хабиб попал в больницу с переломом кости в ноге и двух пальцев. "Бой был под угрозой, поскольку Нурмагомедов угодил в госпиталь. Но он вышел и подрался. Он самый сумасшедший человек в мире", - сказал на пресс-конференции Уайт.

Напомним, поздно вечером 24 октября Хабиб удушающим приемом победил Гэтжи во втором раунде поединка на турнире UFC 254 в Абу-Даби. По окончании боя Нурмагомедов объявил об уходе из спорта. Всего в его активе 29 побед и ни одного поражения за профессиональную карьеру.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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