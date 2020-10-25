Президент UFC прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи

По мнению Уайта, россиянин проявил характер, выйдя на бой против Джастина Гэтжи, несмотря на тяжелые травмы.

Ранее Дана сообщил, что за три недели до поединка Хабиб попал в больницу с переломом кости в ноге и двух пальцев. "Бой был под угрозой, поскольку Нурмагомедов угодил в госпиталь. Но он вышел и подрался. Он самый сумасшедший человек в мире", - сказал на пресс-конференции Уайт.

Напомним, поздно вечером 24 октября Хабиб удушающим приемом победил Гэтжи во втором раунде поединка на турнире UFC 254 в Абу-Даби. По окончании боя Нурмагомедов объявил об уходе из спорта. Всего в его активе 29 побед и ни одного поражения за профессиональную карьеру.