СМИ: В РФС возмущены судейством Безбородова в матче "Краснодар" - "Спартак"

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на работу судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым во встрече 12-го тура чемпионата страны между "Краснодаром" и московским "Спартаком". В организации возмущены действиями рефери, сообщает "Чемпионат".

Встреча команд состоялась в субботу в Краснодаре и завершилась победой "красно-белых" со счетом 3:1. В РФС считают, что судейство в этой игре было на низком уровне. И что если эта бригада арбитров еще раз отработает подобным образом, то она может закончить карьеру.

Ранее с жесткой критикой в адрес Безбородова и его помощника по VAR Кирилла Левникова высказался генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг. В частности, он назвал их судейство предвзятым из-за засчитанного гола форварда "Спартака" Эсекьеля Понсе.