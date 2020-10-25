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25.10.2020 15:15
Рубрика: Спорт

СМИ: В РФС возмущены судейством Безбородова в матче "Краснодар" - "Спартак"

Текст: Артур Нанян
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на работу судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым во встрече 12-го тура чемпионата страны между "Краснодаром" и московским "Спартаком". В организации возмущены действиями рефери, сообщает "Чемпионат".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Встреча команд состоялась в субботу в Краснодаре и завершилась победой "красно-белых" со счетом 3:1. В РФС считают, что судейство в этой игре было на низком уровне. И что если эта бригада арбитров еще раз отработает подобным образом, то она может закончить карьеру.

Ранее с жесткой критикой в адрес Безбородова и его помощника по VAR Кирилла Левникова высказался генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг. В частности, он назвал их судейство предвзятым из-за засчитанного гола форварда "Спартака" Эсекьеля Понсе.

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