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25.10.2020 17:37
Рубрика: Внутренняя политика

"Зайцы" смогут исправиться

Госдума приняла в первом чтении поправки о штрафе за неоплату проезда по платным дорогам
Текст: Владимир Баршев, Евгений Гайва
Госдума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф за проезд по платным дорогам без оплаты. Без этих поправок не сможет полноценно функционировать так называемая система "Свободный поток", которая позволяет не устанавливать на платниках пункты оплаты со шлагбаумами.
На ЦКАД таких пунктов оплаты не будет. Водители вообще не заметят, где с транспондера снимут плату. Фото: РИА Новости На ЦКАД таких пунктов оплаты не будет. Водители вообще не заметят, где с транспондера снимут плату. Фото: РИА Новости
На ЦКАД таких пунктов оплаты не будет. Водители вообще не заметят, где с транспондера снимут плату. Фото: РИА Новости

Поправки в КоАП предусматривают штраф собственнику легковушки или водителю такого автомобиля, если он принадлежит иностранцу, в размере 2,5 тысячи рублей. Грузовика или автобуса - 5,5 тысячи рублей.

Фото: Сергей Михеев
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Штраф будет выноситься автоматически с помощью комплексов фотовидеофиксации. При этом назначать его будет Ространснадзор. Владелец дороги получит информацию со своих устройств о том, что некий автомобиль проехал по его участку бесплатно. В соответствии с уже вступившими в силу поправками в закон об автомобильных дорогах, где прописаны все условия взимания платы, у автовладельца есть пять суток на то, чтобы оплатить проезд. Если этого не было сделано, то собственник дороги направит информацию о такой машине в Ространснадзор. А там уже установят собственника машины и направят ему штраф.

На уплату штрафа, согласно КоАП, у автовладельца есть 60 дней, с момента вступления в силу постановления. Новые поправки в КоАП предоставляют "зайцам" возможность исправиться. Если в течение 60 суток с момента вступления в силу постановления они оплатят проезд по платному участку, то это будет основанием для освобождения от ответственности и прекращения дела.

Если в течение 60 суток с момента вступления в силу постановления о штрафе водитель оплатит проезд, то его освободят от ответственности

Напомним, что уже в ноябре заработает первый платный участок на ЦКАД, который оборудован безбарьерным проездом. А второе чтение поправок в КоАП состоится не ранее чем через месяц.

В госкомпании "Автодор" пояснили "РГ", что сейчас в среднем по всем дорогам фиксируется всего около 0,3% проездов без оплаты от общего трафика. "Планомерная работа по пресечению фактов проезда без оплаты ведется государственной компанией уже несколько лет. За это время количество нарушителей удалось снизить более чем в 10 раз", - отметили в "Автодоре". Есть риск, что после введения в эксплуатации первого безбарьерного участка и до принятия поправок в КоАП количество "зайцев" вырастет.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Подписан закон о "свободном потоке"

Штрафы за проезд без оплаты логичная мера, но в законодательстве также нужно предусмотреть обязательное уведомление водителей о проезде по платной трассе и необходимости оплаты, считает руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

"В законе нет никакого упоминания о необходимости уведомлять водителя о том, что у него возникла обязанность по оплате. Получается, что штрафовать могут и в том случае, когда у водителя не было злого умысла проехать без оплаты. Необходимо продумать систему уведомлений", - говорит Шкуматов.

Возможно, водителю при проезде через рамки "Свободного потока" должны приходить СМС-сообщения. Если же после уведомления человек не выполнит обязанность по оплате, тогда его можно штрафовать, заключает эксперт.