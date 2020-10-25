На ЦКАД таких пунктов оплаты не будет. Водители вообще не заметят, где с транспондера снимут плату. Фото: РИА Новости

Поправки в КоАП предусматривают штраф собственнику легковушки или водителю такого автомобиля, если он принадлежит иностранцу, в размере 2,5 тысячи рублей. Грузовика или автобуса - 5,5 тысячи рублей.

Штраф будет выноситься автоматически с помощью комплексов фотовидеофиксации. При этом назначать его будет Ространснадзор. Владелец дороги получит информацию со своих устройств о том, что некий автомобиль проехал по его участку бесплатно. В соответствии с уже вступившими в силу поправками в закон об автомобильных дорогах, где прописаны все условия взимания платы, у автовладельца есть пять суток на то, чтобы оплатить проезд. Если этого не было сделано, то собственник дороги направит информацию о такой машине в Ространснадзор. А там уже установят собственника машины и направят ему штраф.

На уплату штрафа, согласно КоАП, у автовладельца есть 60 дней, с момента вступления в силу постановления. Новые поправки в КоАП предоставляют "зайцам" возможность исправиться. Если в течение 60 суток с момента вступления в силу постановления они оплатят проезд по платному участку, то это будет основанием для освобождения от ответственности и прекращения дела.

Если в течение 60 суток с момента вступления в силу постановления о штрафе водитель оплатит проезд, то его освободят от ответственности

Напомним, что уже в ноябре заработает первый платный участок на ЦКАД, который оборудован безбарьерным проездом. А второе чтение поправок в КоАП состоится не ранее чем через месяц.

В госкомпании "Автодор" пояснили "РГ", что сейчас в среднем по всем дорогам фиксируется всего около 0,3% проездов без оплаты от общего трафика. "Планомерная работа по пресечению фактов проезда без оплаты ведется государственной компанией уже несколько лет. За это время количество нарушителей удалось снизить более чем в 10 раз", - отметили в "Автодоре". Есть риск, что после введения в эксплуатации первого безбарьерного участка и до принятия поправок в КоАП количество "зайцев" вырастет.

Штрафы за проезд без оплаты логичная мера, но в законодательстве также нужно предусмотреть обязательное уведомление водителей о проезде по платной трассе и необходимости оплаты, считает руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

"В законе нет никакого упоминания о необходимости уведомлять водителя о том, что у него возникла обязанность по оплате. Получается, что штрафовать могут и в том случае, когда у водителя не было злого умысла проехать без оплаты. Необходимо продумать систему уведомлений", - говорит Шкуматов.

Возможно, водителю при проезде через рамки "Свободного потока" должны приходить СМС-сообщения. Если же после уведомления человек не выполнит обязанность по оплате, тогда его можно штрафовать, заключает эксперт.