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26.10.2020 15:30
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ отстоял право на "4x4" через суд

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба "GM-AvtoVAZ". Фото: Пресс-служба "GM-AvtoVAZ".
Фото: Пресс-служба "GM-AvtoVAZ".

С лета рекламная компания "ЭмЭлДжи Аутдор" судилась с ЗАО "GM-AvtoVAZ", последнее, напомним, за это время успело сменить имя на ООО "Лада Запад Тольятти" и стать дочерним предприятием, полностью подчинённым АвтоВАЗу. "ЭмЭлДжи Аутдор" пытается запретить автопроизводителю использование товарного знака "4х4" и взыскать с него 5 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Сборка народного внедорожника Lada 4x4 возобновлена

"ЭмЭлДжи Аутдор" является правообладателем двух товарных знаков: "mlg" и "4x4". В июне 2020 года компания предъявила иск к "ДжиЭм-АвтоВАЗ", обратившись в Арбитражный суд Самарской области. Спустя месяц суд первой инстанции вынес решение не в пользу истца.

"ЭмЭлДжи Аутдор" подала апелляцию, но и тут суд встал на сторону автопроизводителя, признав, что истец не использует товарный знак в своей работе.

Ранее "РГ" рассказывала, как заработать решил бизнесмен из Ростова-на-Дону, который подал в суд на Kia, запросив с компании компенсацию в размере 100 миллионов рублей.

#Lada