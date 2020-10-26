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26.10.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Bentley может стать "дочкой" Audi и выпустить новый кроссовер

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Bentley. Фото: Пресс-служба Bentley.
Фото: Пресс-служба Bentley.

В 2021 году производитель люксовых автомобилей Bentley может перейти под крыло Audi, пишет немецкое издание Automobilwoche. Этого требует руководство концерна Volkswagen, намеренное скорее вывести Bentley из затянувшегося кризиса.

Фото: скриншот с youtube.com
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Прошлый год для Bentley был успешным, но в 2020-ом компания не смогла повторить успехи и вряд ли повторит: дела значительно осложнила ситуация, вызванная новой коронавирусной инфекцией, а в будущем бизнес пострадает от Brexit.

Синергия Bentley и Audi позволит производителю премиум-моделей поправить свои дела, в частности, за счёт выхода нового кроссовера, созданного на агрегатах Audi. Напомним, что выпускаемый Bentley Bentayga базируется на Audi Q7/Q8.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Group может продать Lamborghini, Bugatti или Ducati, однако концерн рассматривает и другие варианты будущего этих марок. Например, Lamborghini тоже может уйти под "опеку" Audi.

#Audi #Bentley