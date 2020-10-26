Bentley может стать "дочкой" Audi и выпустить новый кроссовер

В 2021 году производитель люксовых автомобилей Bentley может перейти под крыло Audi, пишет немецкое издание Automobilwoche. Этого требует руководство концерна Volkswagen, намеренное скорее вывести Bentley из затянувшегося кризиса.

Прошлый год для Bentley был успешным, но в 2020-ом компания не смогла повторить успехи и вряд ли повторит: дела значительно осложнила ситуация, вызванная новой коронавирусной инфекцией, а в будущем бизнес пострадает от Brexit.

Синергия Bentley и Audi позволит производителю премиум-моделей поправить свои дела, в частности, за счёт выхода нового кроссовера, созданного на агрегатах Audi. Напомним, что выпускаемый Bentley Bentayga базируется на Audi Q7/Q8.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Group может продать Lamborghini, Bugatti или Ducati, однако концерн рассматривает и другие варианты будущего этих марок. Например, Lamborghini тоже может уйти под "опеку" Audi.