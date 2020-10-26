Бут не исключил гражданской войны после выборов президента в США

Находящийся в американской тюрьме россиянин Виктор Бут предположил, что сразу после объявления итогов голосования на президентских выборах в США начнутся протесты, которые перерастут в беспорядки, а затем и в гражданскую войну. Третье ноября 2020 года войдет в учебники истории, уверен арестант.

"Обе стороны не признают результаты выборов в случае своего поражения", - поделился своими догадками с РИА Новости бизнесмен, следящий за политической жизнью в Соединенных Штатах из федеральной тюрьмы Мэрион. Бут уверен, что и демократы, и республиканцы попытаются удержать власть любыми способами. Они используют "приемы из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США совершили в мире за последние 50 лет".

Напомним, главу государства американцы будут выбирать уже на следующей неделе. Кандидатов двое: демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.