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26.10.2020 16:56
Рубрика: В мире

Бывший президент Киргизии объявил голодовку

Текст: Данияр Каримов
Фото: Абылай Саралаев/ТАСС Фото: Абылай Саралаев/ТАСС
Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, заключенный под стражу по обвинению в ряде преступлений, объявил голодовку. Об этом решении сообщили журналистам его адвокаты Сергей Слесарев и Замир Жоошев.

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
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Объявить голодовку Алмазбек Атамбаев решил из-за условий его содержания. Несколько дней назад его перевели из следственного изолятора Госкомитета нацбезопасности, в котором, как правило, ждут суда или приговора высокопоставленные чиновники или политические деятели Киргизии, подозреваемых в преступлениях, в СИЗО-1 Госслужбы исполнения наказаний, где, в основном, размещены обычные граждане, обвиняемые в уголовных деяниях.

По словам адвокатов Атамбаева, бывшего президента поместили в подвальном помещении, где раньше содержали приговоренных к смертной казни. В камере не работает канализация, а отопление, несмотря на холодную погоду, дали только сегодня. Близкие Атамбаева ранее сообщали об ухудшении его здоровья.

Алмазбек Атамбаев был заключен под стражу в прошлом году. Чуть позже суд приговорил его к 11 годам заключения, признав виновным в незаконном освобождении одного из лидеров криминального мира. Во время беспорядков 5 октября Атамбаева освободили сторонники, но уже 10 октября силовики задержали его повторно. Бывший президент Киргизии является фигурантом еще нескольких уголовных дел. Его подозревают в организации беспорядков, коррупции, легализации преступных доходов и незаконном обогащении.

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