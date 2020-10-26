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26.10.2020 17:05
Рубрика: В мире

Эрдоган призвал турков отказаться от французских товаров

Текст: Юрий Когалов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан отказаться от покупки французских товаров. Как передает Анатолийское агентство, такой бойкот станет одним из способов напомнить Западу о недопустимости проявления вражды к мусульманам на религиозной почве.

"Как во Франции говорят "не покупайте турецкие товары", так же и я обращаюсь к своей нации. Не покупайте французские товары", - заявил Эрдоган.

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По его словам, "сегодня вражда к мусульманам распространяется на Западе словно чума", во Франции почти ежедневно совершаются преступления на почве вражды к исламу. "Структуры безопасности стран Европы открыто игнорируют преступления в отношении мусульман. Те, кто покрывает нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма. Быть мусульманином на Западе, исповедовать свою религию становится почти невозможным", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция рассматривает исламофобию как проблему для собственной национальной безопасности и будет действовать соответственно.

Кризис в отношениях между Францией и рядом мусульманских стран разразился после убийства учителя Самюэля Пати в парижском пригороде. На церемонии в память о нем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не собирается запрещать публикацию карикатур на пророка Мухаммеда (демонстрация одной из них и спровоцировала убийцу). Турция, Иран, Иордания и Кувейт осудили публикацию подобных рисунков сатирическим журналом Charlie Hebdo. А в соцсетях появились призывы объявить бойкот французским продуктам. В Катаре и Кувейте с полок магазинов исчезли сыры и джемы из Франции. Теперь пришел черед Турции.

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