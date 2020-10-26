Эрдоган призвал турков отказаться от французских товаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан отказаться от покупки французских товаров. Как передает Анатолийское агентство, такой бойкот станет одним из способов напомнить Западу о недопустимости проявления вражды к мусульманам на религиозной почве.

"Как во Франции говорят "не покупайте турецкие товары", так же и я обращаюсь к своей нации. Не покупайте французские товары", - заявил Эрдоган.

По его словам, "сегодня вражда к мусульманам распространяется на Западе словно чума", во Франции почти ежедневно совершаются преступления на почве вражды к исламу. "Структуры безопасности стран Европы открыто игнорируют преступления в отношении мусульман. Те, кто покрывает нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма. Быть мусульманином на Западе, исповедовать свою религию становится почти невозможным", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция рассматривает исламофобию как проблему для собственной национальной безопасности и будет действовать соответственно.

Кризис в отношениях между Францией и рядом мусульманских стран разразился после убийства учителя Самюэля Пати в парижском пригороде. На церемонии в память о нем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не собирается запрещать публикацию карикатур на пророка Мухаммеда (демонстрация одной из них и спровоцировала убийцу). Турция, Иран, Иордания и Кувейт осудили публикацию подобных рисунков сатирическим журналом Charlie Hebdo. А в соцсетях появились призывы объявить бойкот французским продуктам. В Катаре и Кувейте с полок магазинов исчезли сыры и джемы из Франции. Теперь пришел черед Турции.