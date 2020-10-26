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26.10.2020 16:24
Рубрика: Власть

Константин Косачев: Пора создавать "коалицию мира"

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам)
Озвучены чрезвычайно важные предложения президента России по ракетам средней и меньшей дальности. Заявление в самом названии говорит о "дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД)". Тем самым дается понять с самого начала: если ситуация нуждается в деэскалации, значит налицо ее серьезное ухудшение. Причина всем известна - из-за одностороннего выхода США из ДРСМД договор прекратил своё действие, что в нашем Заявлении называют "серьёзной ошибкой".
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Но дело не только в выходе США из ДРСМД. Вашингтон буквально через 2 недели после прекращения его действия ДРСМД испытал новую ракету этого класса, хотя их сама разработка была запрещена Договором. А буквально на днях министр обороны США Марк Эспер заявил о планах Вашингтона нарастить в Европе и Азии число ракет средней и меньшей дальности, как обычно, объясняя это увеличением таких систем в России и Китае.

Фото: Анна Исакова/ТАСС
В Госдуме надеются на здравый ответ Запада на заявление Путина по ДРСМД

В России с самого начала понимали всю игру вокруг мнимых нарушений нашей стороной ДРСМД. Минобороны организовало специальный показ той самой "запретной" ракеты, но НАТО его по сути проигнорировала. Год назад президент России направил послание главам более 50 государств и правительств Европы и АТР с предложением присоединиться к нашему мораторию на развертывание РСМД, включая создание возможного механизма верификации. В ответ - красноречивая тишина, еще раз подтвердившая, что наши визави в Вашингтоне и Брюсселе в принципе не заинтересованы в переговорах на эту тему, и все обвинения в наш адрес были лишь предлогом.

Сегодня В.Путин развил свои предложения: предлагается ввести меры проверки в отношении спорных систем с обеих сторон - комплексов "Иджис Эшор" в Европе и российских ракет 9М729 в Калининградской области. Кроме того выражена готовность и дальше не размещать на европейской территории нашей страны те же ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны стран НАТО.

Предложения, разумеется, очень серьезные, от которых не получится снова отмахнуться под очередными надуманными отговорками - мол, вы сами все нарушаете, а потому переговоры вести не собираемся. Теперь же предлагается лично убедиться в том, что наши ракеты не нарушают положений ДРСМД, а также успокоить нас по поводу возможных нарушений со стороны НАТО.

И вот здесь предвижу загвоздку. Не затем из Договора выходили и его нарушали, чтобы сейчас вернуться к нему, да еще и по инициативе России. Но, с другой стороны, отказ принять столь прозрачное и реалистичное предложение будет слишком откровенным подтверждением лицемерия Запада в ситуации с ДРСМД и ложности его обвинений в адрес России. Буду рад ошибиться, но предвижу, что соглашаться с нашими предложениями никто спешить не будет, начнется лихорадочный поиск вариантов отказа от переговоров и соблюдения взаимного моратория.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Хотя есть еще два важных момента в пользу российского предложения. Во-первых, его адресат не столько Брюссель или Вашингтон, сколько те здравомыслящие силы в США и в европейских столицах, у которых выход Америки из целого ряда стратегических соглашений вызывает серьезную тревогу. В их руках теперь появится важный аргумент, и не прислушаться к ним будет уже сложнее. Во-вторых, не исключено, что основная цель планов США - не Европа, а Азия. И вполне могу себе представить, что США и НАТО после долгих размышлений найдут ("так и быть") какие-то развязки по Европе, представив их, разумеется, как "щедрый подарок" в адрес России. А вот далее Вашингтон всерьез займется обкладыванием ракетами Китая, превратив ядерную угрозу в фактор давления на растущего конкурента.

Полагаю поэтому, что сегодня большой интерес поддержать предложение России должен быть не только у европейцев, но и у ведущих азиатских стран. Пора создавать "коалицию мира" в защиту безопасности и стабильности в обоих регионах, иначе мы скоро проснемся в мире, нашпигованном ядерными ракетами в 5 минутах полета от столиц государств Евразии.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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